Geppi Cucciari madrina della Festa del Cinema di Roma: «Un po’ agitata, ma è una Festa fantastica»

Sul red carpet, abbiamo intervistato Geppi Cucciari, madrina della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

È Geppi Cucciari la madrina della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma. L’autrice e conduttrice giovedì 13 ottobre ha sfilato sul red carpet di apertura e ha poi presentato la cerimonia inaugurale della Festa. Un ruolo non semplice, che Geppi ha accettato con la sua solita dose di ironia.

«Non è la prima volta che vengo a questa fantastica Festa. – ci dice infatti sul red carpet – È la prima volta però che vengo in questo ruolo. In questo momento, non ci crederete, ma sono molto agitata. Ogni volta che c’è il pubblico mi chiedo Ma chi me l’ha fatto fare. Penso che dovrei tornare a casa e aprire un bar. Però sono qui a festeggiare con tutto l’animo possibile».

In oltre venti anni di carriera, del resto, Geppi Cucciari si è dimostrata una delle più brillanti e poliedriche donne dello spettacolo in Italia, in grado di muoversi a suo agio fra cinema, televisione, radio e teatro.

«Sono una grandissima madrina di battesimi e cresime. – conclude scherzando ai nostri microfoni – Non sono caduta nel dubbio però, in questa occasione, perché devi contestualizzare. Quando Farinelli mi ha chiesto di fare la madrina, ho capito dove mi voleva e son venuta».