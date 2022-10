I Bronzi di Riace protagonisti della Festa del Cinema di Roma: un emozionante virtual-documentary proiettato nel cuore di Villa Borghese

Regione Calabria promuove Cube Stage: una serie di eventi imperdibili alla Festa del Cinema di Roma che mettono al centro i Bronzi di Riace

La Festa del Cinema di Roma ospiterà due straordinarie meta-celebrity: i Bronzi di Riace, dal 14 al 22 ottobre al Cube Stage presso la Casa del Cinema di Villa Borghese.

Festa del Cinema di Roma: l’emozionante Cube Stage nel segno dei Bronzi di Riace

Nel corso delle celebrazioni di Bronzi50 1972-2022 – cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace – l’appuntamento della Festa del Cinema di Roma li metterà al centro di una serie di eventi artistici iper-tecnologici ma dagli echi classici della Magna Grecia e al sapore di Calabria.

È il Cube Stage: un luogo dove virtuale e reale s’incontrano. Un palco cubico interattivo circondato da schermi cinematografici semitrasparenti con audio e video mapping 3D che proietterà show immersivi con performance arricchite da realtà aumentata (e tutte tenute da artisti calabresi).

L’appuntamento è dal 14 al 22 ottobre, dalle 18.30 alle 21.00 presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, con nomi illustri come Aiello, Nicola Gratteri, Elisabetta Gregoraci, Naip e Daniele Campana… e ovviamente i Bronzi di Riace, meta-celebrity dell’evento. All’interno del Cube Stage saranno loro i protagonisti assoluti di un emozionante virtual-documentary.

Il Cube Stage alla Festa del Cinema di Roma – promosso da Regione Calabria per Bronzi50, in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission e Fondazione Cinema per Roma – è uno dei tanti strumenti di narrazione contemporanea di Calabria e Magna Grecia, un evento sul quale il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e la sua giunta hanno deciso di scommettere per valorizzare e dare nuove visioni per favorire la rinascita del territorio calabrese.

Il programma completo dal 14 al 22 ottobre

14 OTTOBRE

18:30 Opening Cube Stage e accoglienza con DJ set DJ MINIERA. Cerimonia inaugurale dell’istallazione con apertura delle attività di promozione della Regione Calabria nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Intervengono le istituzioni della Regione Calabria. Host NAIP.

19:00 Premiere del cortometraggio con Elisabetta Gregoraci, per la regia di Giacomo Triglia, realizzato nell’ambito del progetto ‘Calabria Straordinaria’ Regione Calabria Dipartimento Turismo – Marketing territoriale e Fondazione Calabria Film Commission. A seguire live talk con l’attrice e il regista. Conduce NAIP.

19:30 Anteprima dell’installazione audio-video e danza Cube con il racconto del mito e del percorso dei Bronzi di Riace realizzato da Studio Clichè in collaborazione con la Dance Art Faculty di Roma.

19:45 DJ set DJ MINIERA

20:00 Aiello Cube Stage performance – produzione inedita di musica e audio-video, realizzata in esclusiva per il Cube stage dal cantautore Aiello in collaborazione con i video-artisti di Studio Clichè.

20:30 NAIP intervista Aiello

20:40 DJ set DJ MINIERA

15 OTTOBRE

18:00 Apertura DJ set DJ MINIERA

18:30 Food-Talk “Rompere gli schemi per ricostruirne di nuovi e portare all’attenzione una Calabria totalmente inedita” con i pluripremiati Chef Daniele Campana e Nino Rossi, in dialogo con Lorenza Fumelli (Agrodolce).

19:30 Video lettura di Saverio La Ruina, accompagnato dalle installazioni audio video curate da Studio Clichè.

19:50 Chiusura DJ set DJ MINIERA

16 OTTOBRE

18:00 Apertura DJ set DJ MINIERA

19:00 NAIP Cube Session: immagini e musica suonati dal vivo contemporaneamente per uno spettacolo inedito ed esclusivo creato da NAIP in collaborazione con Studio Clichè.

19:30 DJ set DJ MINIERA

20 OTTOBRE

18:00 DJ set DJ MINIERA

18:30 spettacolo PARCAE – performance di danza contemporanea a cura di Armonie d’Arte Festival

19:30 Video lettura di Saverio La Ruina, accompagnato dalle installazioni audio video curate da Studio Clichè.

21 OTTOBRE

18:00 Il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri presenta il suo libro ‘Complici e Colpevoli’ (Mondadori). Introduce la giornalista Eva Giovannini (Rainews24).

19:00 “The Finding of Memory” performance a/v dell’artista israeliano Ehab Halabi Abo Kher, presentata da MUDIAC, il Museo Diffuso d’Arte Contemporanea di Catanzaro.

22 OTTOBRE

18:30 Live set del Laboratorio Elettroacustico MIAI (Museo Interattivo di Arte Informatica di Cosenza) composto dai musicisti Remo De Vico, Dario Della Rossa, Massimo Palermo. Improvvisazione live realizzata attraverso l’utilizzo di strumenti acustici e macchine digitali d’archivio, sul tema della scoperta.

19:15 Video lettura di Saverio La Ruina, accompagnato dalle installazioni audio video curate da Studio Clichè.

19:30 DJ set DJ MINIERA

Photo Credits: HF4