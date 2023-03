Arriverà al cinema il 2 marzo Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana. Diretto da Haruo Sotozaki, il nuovo film del famosissimo anime campione d’incassi in tutto il mondo è tratto della celebre saga di Koyoharu Gotoge, che vanta oltre 150 milioni di copie vendute in Giappone.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è la storia avvincente e ricca di azione di un giovane alla ricerca di una cura per sua sorella. Quest’ultima è stata trasformata in demone dopo che la loro famiglia è stata ferocemente uccisa dai demoni. Il film sarà al cinema da giovedì 2 marzo distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Dopo che la sua famiglia è stata ferocemente uccisa, un ragazzo di buon cuore di nome Tanjiro Kamado decide di diventare un Demon Slayer. La speranza è quella di far tornare umana la sorella minore Nezuko. Insieme ai suoi compagni, Zenitsu e Inosuke, e a uno dei membri più importanti del Demon Slayer Corps, Tengen Uzui, Tanjiro intraprende una missione all’interno dell’Entertainment District, dove incontra i temibili demoni di alto rango Daki e Gyutaro.

