Da TikTok alle sale, ‘Avatar: La Via dell’Acqua’ è il miglior film di Natale

Con oltre due miliardi di views, l’hashtag dedicato ad ‘Avatar 2’ conquista TikTok e guadagna la Top5 dei film più popolari dell’anno.

Il rapporto tra sale cinematografiche e web è sempre più stretto, con molti successi al botteghino favoriti proprio dalla rete. A confermare questo fruttuoso legame sono i dati di Mambo, prima community di content creator in Italia che ha monitorato l’andamento delle conversazioni su TikTok relative ai principali titoli disponibili nelle sale. E i dati parlano chiaro: ben il 31% degli utenti della community dichiara di aver acquistato un biglietto per il cinema dopo aver visto un contenuto sulla piattaforma.

Feede hashtag su TikTok, quindi, riescono non solo a raccontare le novità del grande schermo ma anche ad alimentare e influenzare i numeri del box office. I dubbi stanno a zero: Avatar: La Via dell’Acqua è il film che più di ogni altro ha segnato Natale 2022 nelle sale e sulla piattaforma. Del resto, che fosse la pellicola più attesa di stagione era cosa nota e il kolossal diretto da James Cameron non ha tradito le aspettative.

Locandina da Ufficio Stampa Walt Disney Italia

Solo in Italia, il titolo ha conquistato il pubblico con un incasso di 11 milioni di euro in sei giorni di programmazione. Si posiziona, così, miglior opening del 2022, secondo miglior opening di dicembre di tutti i tempi e secondo miglior opening dall’inizio della pandemia. “Il rapporto tra TikTok e Cinema è stretto e legato a doppio filo”, commenta Tommaso Ricci, Managing Director di Mambo. “La community di utenti di TikTok ama il cinema: secondo una ricerca recente [InSites Consulting, Settembre 2022], il 91% degli utenti dichiara di essere interessata ai film e al cinema”.

“Per non parlare degli hashtag #DietroLeQuinte e #CinemaTok, conversazioni che hanno sviluppato insieme, nel 2022, oltre 4 miliardi di visualizzazioni”, prosegue Ricci. “A premiare è un approccio nativo. Sulla piattaforma nascono ogni giorno nuovi content creator attivi in ambito cinematografico. Sono studenti di cinema, doppiatori, piccoli produttori o semplici appassionati, capaci di intrattenere e informare in modo leggero ma autorevole. Sono loro i volti che, collaborando con cinema e case di produzione, riescono a portare anche le generazioni più giovani alla riscoperta del grande schermo”.

E se per Avatar 2 la sovrapposizione tra botteghino e popolarità social è totale, la classifica degli “imperdibili” secondo gli utenti di TikTok lascia spazio ad alcuni outsider delle sale. È il caso di Violent Night (Una notte violenta e silenziosa) a quota 96 milioni di visualizzazioni grazie al protagonista David Harbour (Jim Hopper di Stranger Things) nel ruolo di Santa Claus. Lascia, invece, a desiderare l’accoglienza social per The Fabelmans, l’autobiografia di Steven Spielberg. L’hashtag del film aveva collezionato 10 milioni di visualizzazioni prima dell’uscita per poi stazionare a quota 11 milioni.

La community di Mambo riserva, quindi, una menzione d’onore a Il Grande Giorno di Aldo Giovanni e Giacomo. La passione per il trio milanese corre da tempo su TikTok, con alcuni contenuti virali già da diversi mesi. L’hashtag del film in una settimana ha superato 6 milioni di views, risultato significativo per una produzione italiana.

La Top5 dei film più popolari su TikTok

E continuando a parlare di hashtag, ecco la Top5 dei trend cinematografici più popolari su TikTok nel 2022:

Locandina da Ufficio Stampa Marvel Studios

#ThorLoveandThunder (4.3 miliardi di visualizzazioni)

Thor: Love and Thunder diretto da Taika Waititi e uscito nelle sale a luglio è il film più popolare del 2022 su TikTok. È record per il Thor di Chris Hemsworth, personaggio Marvel che si aggiudica il maggior numero di film (quattro) a lui dedicati.

2. #DoctorStrange (3.7 miliardi di visualizzazioni)

Doctor Strange nel Multiverso della Follia segna il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange. Firmato da Sam Raimi, ha fatto impazzire gli appassionati del genere superando i 3 miliardi di visualizzazioni su TikTok.

3. #TopGunMaverick (3.3 miliardi di visualizzazioni)

Grande attesa per i fan di Tom Cruise protagonista di Top Gun: Maverick, pellicola che vede nel Miles Teller a interpretare Bradley “Rooster” Bradshaw, nuova ossessione di TikTok. Con l’hashtag #RoosterTopGun ha collezionato più di 80 milioni di visualizzazioni dando una spinta inaspettata al film.

4. #Avatar2 (2.2 miliardi di visualizzazioni)

Avatar: La Via Dell’Acqua conquista il podio su TikTok, con l’hashtag #TheWayOfWater che ha superato le 400 milioni di visualizzazioni. Il sequel di Cameron non solo è il film del Natale 2022, ma è anche come uno dei trend più popolari su TikTok per il 2022 cinematografico.

5. #BlackPanther (1.2 miliardi di visualizzazioni)

Sequel del film vincitore di tre premi Oscar, Black Panther: Wakanda Forever ha riscosso grande successo tra pubblico e critica. Non solo un film, ma un intenso viaggio emozionale e tributo a Chadwick Boseman, eterno volto di Black Panther, venuto a mancare nell’agosto 2020.

Una menzione speciale, infine, per il film Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, diventato popolarissimo su TikTok grazie alla controversa challenge #GentleMinions (307 milioni di visualizzazioni) che ha portato milioni di ragazzi al cinema in giacca, cravatta e… banana, facendo volare il titolo al box office.

Foto e Locandine da Uffici Stampa