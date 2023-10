Artista eclettico e anticonvenzionale, Cosmo è protagonista del documentario ‘Antipop’ che ne ripercorre la carriera, diretto da Jacopo Farina.

Cosmo, artista eclettico noto per la sua musica innovativa e unica, è il protagonista del nuovo documentario Antipop. Il film, diretto da Jacopo Farina, racconta le vicende umane e artistiche di Cosmo, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera e la sua personalità stravagante. Con la sua musica fuori dagli schemi, Cosmo è un’anomalia nel panorama musicale italiano.

Ed è proprio questa storia unica a essere percorsa in Antipop a disegnare un ritratto che esplora la creatività di Cosmo, tra lirismo dei testi e frenesia elettronica. Il regista Jacopo Farina, che ha seguito da vicino l’evoluzione artistica di Cosmo, mira così a raccontarla con lo stesso spirito libero e visionario.

Locandina da Ufficio Stampa

Antipop è un documentario non convenzionale, che abbraccia la narrazione dell’io per trasformarsi nella storia di un collettivo. La storia di Cosmo è, del resto, la storia di una tribù, che include la sua famiglia, i suoi amici, Ivrea e l’ambiente colorato e inclassificabile del clubbing. Questi gli ingredienti del documentario, che testimonia anche le sfide e i momenti difficili che Cosmo ha affrontato e che hanno contribuito alla sua creatività.

Il docufilm sarà proiettato in anteprima esclusiva al prossimo Festival dei Popoli, evento dedicato al cinema documentario in programma a Firenze. La proiezione speciale di Antipop – Cinema La Compagnia l’8 novembre alle 22 – fa parte della selezione Let Music Play, interamente dedicata ai documentari musicali.

Il documentario è una produzione di Sony Music Entertainment, Antipop e 42 Records. La colonna sonora originale è composta da Cosmo.

Foto da Ufficio Stampa