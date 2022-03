C’era una volta il crimine: Giallini, Tognazzi, Leo e Morelli colpiscono ancora. Clip esclusiva

La 'dissacrante armata Brancaleone' di Massimiliano Bruno è pronta per un uovo viaggio nel tempo e vi aspetta al cinema dal 10 marzo

Dal 10 Marzo arriva al cinema “C’era una volta il crimine” regia di Massimiliano Bruno, distribuito da 01 Distribution. In questo terzo capitolo della saga, ritroviamo Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Edoardo Leo, affiancati dalla new entry Giampaolo Morelli.

“Questi quattro anni di duro lavoro per questa saga volgono così al termine con l’episodio di chiusura che ha stavolta toni più intensi e rispettosi per via della tematica dolorosa che abbiamo affrontato. Sento anche che questo film rappresenta per me il rasoio di Occam del mio percorso. Il Mondo sta cambiando, le persone stanno prendendo nuove strade e il cinema di conseguenza si adegua al flusso.” Massimiliano Bruno – regista

L’improbabile banda di criminali viaggia indietro nel tempo fino al 1943

Questa volta Giallini e Company hanno una missione più che mai stoica: rubare la Gioconda ai francesi. Ma non tutto può filare liscio e senza intoppi; il nostro magico team, una volta impossessatosi del quadro, sarà costretto ad un cambio di programma. Se vogliono tornare nel presente dovranno prima salvare la piccola Monica attraversando in lungo e in largo l’Italia, devastata dagli ultimi caotici giorni della Seconda Guerra Mondiale.

Sandro Pertini, Benito Mussolini, il Re Vittorio Emanuele e Adolf Hitler saranno gli involontari co-protagonisti di questa dissacrante armata Brancaleone che nella resa dei conti, sarà affiancata dalla Banda della Magliana per affrontare l’esercito nazista.

In attesa di vedere il film sul grande schermo, vi mostriamo una clip in esclusiva di ‘C’era una volta il crimine’ in cui Giampaolo Morelli (Claudio Ranieri) incontra sua nonna Adele (Carolina Crescentini) alla quale dovrà raccontare le notizie dal fronte.

