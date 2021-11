Catherine Frot è ‘La Signora delle rose’. Clip in esclusiva

Dopo essere stato presentato in anteprima italiana al Festival di Taormina, arriva al cinema con I Wonder Pictures 'La signora delle rose'

Dal 2 Dicembre al cinema arriva distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, ‘La signora delle rose’ di cui vi mostriamo una clip in esclusiva.

Il film diretto da Pierre Péinaud con Catherine Frot è stato presentato in anteprima italiana al Festival di Taormina.

Volevo fare un film molto “francese” e sentivo che nessun’altra attrice oltre a Catherine poteva incarnare questa specificità, con la sua finezza, eleganza, sensualità, carattere, tocco di sfacciataggine e anche tanta fantasia Pierre Péinaud – regista

“Chi si dedica alla passione della bellezza non sprecherà mai la sua vita” Louis Lens

Catherine Frot è ‘La Signora delle rose’. Clip in esclusiva

Catherine Frot è Eve Vernet, per anni la più grande coltivatrice di rose di Francia. Oggi, però, la “signora delle rose” si trova sull’orlo della bancarotta e la sua azienda è sul punto di essere acquisita da un potente concorrente. Vera, la sua fedele segretaria, le prova tutte per tentare di salvare la situazione e alla fine crede di poter trovare una soluzione rivolgendosi ai servizi sociali e assumendo tre dipendenti senza alcuna esperienza nel settore, ma con un desiderio: tornare a fiorire. Fra le mille difficoltà, l’improbabile ma determinata squadra si imbarcherà insieme in un’avventura davvero unica che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

Mi piacerebbe che dopo la visione di La signora delle rose, le persone pensassero che la ricerca della bellezza può giustificare il dedicare le nostre vite ad essa. Se dovessi scegliere una linea come epigrafe per il mio film, sarebbe questa del creatore belga di rose Louis Lens: “Chi si dedica alla passione della bellezza non sprecherà mai la sua vita” Pierre Péinaud – regista

Vi lasciamo alla clip in esclusiva del film, ricordandovi che l’appuntamento al cinema è dal 2 Dicembre.

Crediti foto@ufficio stampa I Wonder Pictures