‘Bentornato papà’ di Domenico Fortunato: Silvia Mazzieri e Riccardo Mandolini nella clip esclusiva

Dopo essere stato presentato in concorso al Bif&st 2021, dal 7 ottobre arriverà al cinema 'Bentornato papà' di Domenico Fortunato

Verrà presentato in concorso al Bif&st 2021 il 29 settembre dal 7 ottobre arriverà al cinema, distribuito da Altre Storie ‘Bentornato papà’ di Domenico Fortunato di cui vi mostriamo una clip in esclusiva. Nel cast troviamo Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini, Giuliana Simeone, Silvia Mazzieri, Giorgio Colangeli e Dino Abbrescia oltre allo stesso regista.

Bentornato papà, locandina @Ufficio stampa Altre Storie

Nella clip che vi proponiamo in esclusiva, Silvia Mazzieri (Claudia) racconta come fin da bambina sognasse il suo matrimonio: l’abito bianco, la cerimonia e una persona speciale al suo fianco. Ma la vita non sempre avvera i nostri sogni.

LEGGI ANCHE:– La leggenda del pianista sull’oceano, le curiosità sul film di Tornatore che forse non sai

Vi lasciamo alla sinossi e alla clip del film prodotto da Altre Storie in collaborazione con Rai Cinema e da Cesare Fragnelli.

Bentornato papà, sinossi:

Una famiglia con un rapporto profondo, nonostante alcune incomprensioni. Franco, un padre che ha dedicato la vita ai suoi cari e al lavoro. Il figlio Andrea, studente con le proprie ambizioni e inquietudini. La figlia Alessandra, sensibile e con il sogno di diventare maestra. La moglie Anna apprensiva e amorevole. Il fratello, Silvano, a cui è molto legato. Un tragico evento colpisce Franco improvvisamente, sconvolgendo la sua vita e quella dei suoi cari. Per tutti inizia un percorso terapeutico dell’anima alla ricerca di un nuovo equilibrio. Ma tutto cambierà ancora una volta.

Crediti foto e video: ufficio stampa AltreStorie