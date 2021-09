Barbra Streisand stronca ‘A Star Is Born’: è stata una ‘pessima idea’. Quel particolare sugli attori

Quando uscì nel 2018, Barbra Streisand disse di aver adorato Lady Gaga in 'A Star Is Born'. Ma ora definisce il film 'una pessima idea'

Nel 2018 quando uscì ‘A Star Is Born’ per la regia di Bradley Cooper, tutti ci siamo chiesti se Lady Gaga avrebbe retto il confronto con Barbra Streisand. Il film è infatti il quarto remake del celebre ‘È nata una stella‘ del 1937 che la Streisand interpretò nel 1976 al fianco di Kris Kristofferson.

LEGGI ANCHE:– Stasera in TV ‘A Star is Born’ su Canale 5: 6 curiosità sul film

I numeri parlano chiaro: ‘A Star Is Born’ è stato un successo planetario diventando il primo film per incasso con protagonista una cantante. Ma la meravigliosa Barbra Streisand, che in un primo momento aveva detto di aver adorato Gaga nella sua interpretazione, ha definito il film e la scelta degli attori ‘una pessima idea‘.

Ospite del programma australiano ‘The Sunday Project’, la cantante e attrice ha detto di aver trovato il film di Cooper molto simile a quello da lei interpretato. Insomma niente di nuovo sotto al cielo ed ecco perché lo ha definito ‘una pessima idea’.

“All’inizio, quando ho sentito che sarebbe stato fatto di nuovo e che i protagonisti sarebbero stati Will Smith e Beyoncé, ho pensato che sarebbe stato interessante. L’avrebbero fatto in modo diverso, raccontando un diverso tipo di musica e una nuova inclusione: ho pensato che fosse una grande idea. È per questo che sono rimasta sorpresa quando ho visto quanto fosse simile alla versione che ho fatto io nel 1976”

Per la Streisand (che avrebbe preferito vedere Will Smith e Beyoncé nei panni dei protagonisti) soprattutto in un remake, non conto il successo ma l’originalità. PEnsandoci l’idea del ‘Men in Black’ per eccellenza e della star di ‘Single Ladies’ secondo noi non sarebbe male.

E voi che ne pensate?

Crediti foto@Kikapress