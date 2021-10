Baby Boss 2 – Affari di Famiglia: featurette esclusiva con Alec Baldwin e James Marsden

Dal 7 ottobre al cinema 'Baby Boss 2 - Affari di famiglia'. Ecco una featurette esclusiva con Alec Baldwin e James Marsden al doppiaggio

Il 7 Ottobre arriva sul grande schermo, Baby Boss 2 – Affari di Famiglia regia di Tom McGrath, distribuito da Universal Pictures e prodotto da DreamWorks Animation. Dopo il grande successo di incassi e la Nomination agli Oscar tornano sul grande schermo i fratelli Templeton, Tim e Ted ormai ex Baby Boss.

I due sono diventati adulti e ognuno ha preso la propria strada. Tim è ormai un padre di famiglia, mentre Ted è l’amministratore di un fondo di investimenti. A prendere la scena è un nuovo Baby Boss dall’approccio autoritario e un’attitudine sfacciata, al punto da riunire nuovamente tutti…e ispirare una nuova attività di famiglia.

In questa featurette in esclusiva del film, vi portiamo alla scoperta del nuovo Baby Boss ma soprattutto vediamo Alec Baldwin, James Marsden e Amy Sedaris alle prese con il doppiaggio. Avreste mai pensato di vedere il candidato all’Oscar per The Cooler crucciarsi il dito come i bambini piccoli?!

Un progetto quello di Baby Boss 2, fortemente voluto dal regista Tom McGrath, che voleva raccontare la storia di due fratelli; per questo si è interrogato a lungo su come potesse essere il sequel, su quali temi affrontare. E in qualche modo la risposta è arrivata guardando alla sua vita.

“È stato mio fratello più grande a spiegarmi come si facevano i film quando avevo dieci anni, ma poi sono io quello che è finito a lavorare a Hollywood, mentre lui si è fatto una famiglia e ha continuato a vivere nella nostra città di nascita nello stato di Washington. Per certi versi, io ho sempre avuto il rimpianto di essere sempre così assorbito dal mio lavoro da non avere mai avuto modo di avere rapporti stabili e che lui non abbia mai realizzato le sue ambizioni creative. Si tratta di un grande punto di contrasto fra i personaggi e lo abbiamo usato anche per animare il film.” Tom McGrath

Vi lasciamo alla featurette esclusiva di Baby Boss 2 – Affari di famiglia, ricordandovi che l’appuntamento il cinema è a partire dal 7 Ottobre.

