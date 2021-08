‘Argo’, Ben Affleck e l’orologio sbagliato: l’errore nel film

Nel 2012 usciva al cinema Argo, film diretto da Ben Affleck e vincitore di tre premi Oscar nonostante quell'errore

Uscito nel 2012, ‘Argo’ è il quinto film da regista per Ben Affleck. Vincitore di tre Premi Oscar, è tratto dal libro dell’ex agente della CIA Tony Mendez intitolato ‘Master of Disguise: My Secret Life in the CIA’. Ambientato a Teheran dopo la rivoluzione iraniana del 1979, racconta la ‘Canadian Caper‘ una delle più famose operazioni di spionaggio degli Stati Uniti messa in atto per liberare alcuni cittadini americani che si erano rifugiati nell’ambasciata canadese della capitale iraniana.

Con l’aiuto di professionisti di Hollywood, Mendez organizzò la fuga dei sei sfortunati impiegati, spacciando se stesso e gli altri come troupe di un film in stile Guerre stellari, intitolato “Argo”, impegnata in un sopralluogo in Iran. Nonostante la pellicola abbia vinto tre Oscar, gli errori ci sono; uno in particolare è molto evidente ed è passato ‘alla storia’. Quello dell’orologio indossato da Ben Affleck.

Se in alcune scene l’attore e regista indossa un orologio fedele all’epoca in cui è ambientato il film, in altre ne indossa uno molto più recente. Lo ha sottolineato la Swiss Watch Expo: Affleck indossa a vote un Rolex Sea Dweller Deepsea del 2008. Un orologio non solo ‘futuristico’ rispetto al film, ma anche di un certo valore economico visto che viene venduto intorno ai 13.000$.

