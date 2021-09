‘Ancora più bello’, Jenny De Nucci: «Con Rebecca ho capito il mio rapporto con i social»

Il 16 Settembre arriverà al cinema 'Ancora più bello', sequel del fortunato 'Sul più bello'. Tra le new entry l'attrice Jenny De Nucci

Il 16 settembre arriverà al cinema ‘Ancora più bello’ sequel del fortunato ‘Sul più bello‘ uscito lo scorso anno. Nel cast ritroviamo Ludovica Francesconi, Jozef Giura, Gaja Masciale e Riccardo Niceforo; al loro fianco le new entry Jenny De Nucci, Giancarlo Commare, Giuseppe Futia e Deg Giangrasso.

In attesa di vederlo sul grande schermo, abbiamo intervistato Jenny De Nucci che nel film diretto da Claudio Norza interpreta Rebecca.

“Rebecca è stato un personaggio divertente da studiare e da interpretare, perché alterna momenti super comici nella sua cattiveria, con momenti drammatici da drama Queen che per me sono stati molto divertenti da portare sul set. Lei è un mix perfetto tra l’idea generale che si ha di un influencer, ovvero bionda un po’ con la testa per l’aria, e la super imprenditrice tipo Chiara Ferragni. Ma è anche un personaggio fragile ed è proprio questa sua fragilità, secondo me, che la porta ad essere un po’ cattiva con gli altri.”

Su Instagram Jenny ha oltre 1 milione di followers ed è molto seguita anche su TikTok; interpretando Rebecca ha preso ancora più consapevolezza di quale sia il giusto modo con cui rapportarsi ai social.

“Soprattutto negli ultimi mesi ho rivalutato la mia presenza all’interno dei social. Ho un account da quando avevo 16 anni, ora ne ho 21 e in questi anni ho capito qual è il tempo effettivo che voglio passare sui social. Quanto voglio pubblicare durante la settimana.. a volte mi capita anche di non pubblicare per qualche giorno, cosa che prima non facevo. Lo sto iniziando a vivere non più come una cosa che devo fare per forza e questo ha cambiato tutto! Prima lo sentivo come un dovere, come se dovessi sempre dare qualcosa a qualcuno. Non rinnego di averlo fatto! Sai quando a 16 anni ti accorgi di poter entrare in contatto con tante persone è bellissimo. Ma ora so, che quando voglio parlare veramente di qualcosa le persone che mi seguono sono più partecipi, interessate. Con Rebecca ho capito cosa mi spingeva a pubblicare le cose anche quando non ne avevo voglia.”

È cresciuta Jenny De Nucci da quando l’abbiamo incontra a Venezia nel 2019 nel suo debutto cinematografico con il cortometraggio ‘Happy Birthday’ che affrontava il tema degli hikikomori. È un vulcano di entusiasmo e passione: per la recitazione, ma anche per la pittura la musica e la fotografia.

“Da qualche tempo ho una passione per la fotografia in digitale, e proprio qualche giorno fa mi sono decisa ad aprire un account instagram in cui pubblico solo le foto che scatto. Mi sono accorta di avere una predilezione per i ritratti.”

Una passione vera, intensa che questa giovane attrice si augura possa crescere e perché no trasformarsi in qualcosa di più serio. Vi lasciamo alla nostra intervista per scoprire le altre passioni di Jenny De Nucci, ricordandovi che ‘Ancora più bello’ arriverà al cinema dal 16 Settembre.

Trama:

Sono passati esattamente 12 mesi e proprio sul più bello, la storia tra Marta (Ludovica Francesconi) e Arturo è finita. “In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano” si ripete Marta, che giura a sé stessa di voler rimanere da sola per un po’ e continua a convivere con ottimismo con la malattia che da sempre l’accompagna. Ma il destino è imprevedibile e nuovi incontri busseranno alla sua porta. Per fortuna al fianco di Marta ci sono sempre i suoi angeli, gli amici Federica (Gaja Masciale) e Jacopo (Jozef Gjura) e mentre ormai è sempre più convinta a lasciarsi andare a una nuova storia, il destino cambierà ancora le carte in tavola e dall’ospedale arriverà una telefonata che cambia le priorità di tutti.

