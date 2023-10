Beauty, Entertainment e Food: il report di TikTok sull’impatto che la piattaforma sta generando in questi settori. Con qualche consiglio per avere successo.

La piattaforma TikTok continua a crescere e conta, ad oggi, circa 19.7 milioni di utenti in Italia ogni mese. Le ragioni del suo successo? Prima fra tutte la percezione di essere un luogo in cui gli utenti possono scoprire, condividere e apprendere attraverso brevi video nel segno dell’autenticità e della creatività. Per questo motivo, TikTok offre un ambiente appetibile anche alle aziende per raggiungere un nuovo pubblico in modo innovativo.

Ma quali sono le regole che possono aiutare le aziende ad avere successo su TikTok? Innanzitutto, è bene sfruttare la funzionalità Video sound on in quanto la possibilità di attivare l’audio porta a un alto tasso di coinvolgimento. Il 91% degli utenti, infatti, intraprende un’azione dopo aver visto contenuti su TikTok, il che aumenta notevolmente le possibilità di acquisto di un prodotto o servizio.

In secondo luogo, occorre considerare che la piattaforma intercetta gli utenti in ogni fase del funnel, accompagnando il consumatore lungo tutto il processo decisionale dei consumatori. La piattaforma, dunque, si rivela efficace per aumentare brand awareness, considerazione dei prodotti o dei brand e conversioni. Trovare un prodotto o un brand sulla piattaforma, dunque, influisce positivamente sulla fase di considerazione. Inoltre, gli acquisti spesso iniziano su TikTok e il passaparola è comune tra la community.

Altro ruolo chiave è proprio quello della community come fonte di ispirazione tale per cui i brand che ascoltano e osservano la community possono sviluppare strategie di marketing, prodotti e servizi che anticipano i trend. Infine, l’invito alle aziende è quello di diventare esse stesse creator: i brand su TikTok dovrebbero creare contenuti autentici che emozionano e intrattengono. Questo approccio permette, infatti, di creare un collegamento emotivo con il pubblico aumentando l’efficacia delle campagne di marketing.

TikTok e il Beauty

TikTok ha dimostrato di essere un ambiente unico per il settore del beauty, contribuendo a trasformare il modo in cui le persone scoprono, considerano e acquistano prodotti di bellezza. La piattaforma, infatti, si rivela fondamentale per le decisioni di acquisto, con l’85% degli utenti che la ritiene essenziale per scoprire nuovi prodotti. Questo è evidente considerando la popolarità dell’hashtag #TikTokMadeMeBuyIt, con 74 miliardi di visualizzazioni per i video condivisi con questo hashtag. Gli utenti spesso raccomandano prodotti scoperti su TikTok, il che ha portato a iniziative come la scatola esclusiva di prodotti L’Oréal denominata #TikTokMadeMeBuyIt.

Inoltre, TikTok è una piattaforma con una community dinamica che genera costantemente nuovi trend. I brand possono intercettare e partecipare a questi trend. Ad esempio, Clinique ha risposto all’entusiasmo della community riguardo al rossetto 1971, che è diventato virale. Inoltre, Labello ha sfruttato la creatività della creator Alessia Morelli per accendere l’euforia della community e registrare un aumento delle vendite.

E i contenuti di bellezza su TikTok hanno un impatto significativo anche al di fuori della piattaforma. I numeri parlano chiaro: il 73% degli utenti ritiene che i contenuti di bellezza di TikTok abbiano cambiato il concetto stesso di bellezza. Inoltre, il 91% degli utenti ha dichiarato di aver appreso nuove informazioni sul trucco e il make up attraverso TikTok.

In sintesi, TikTok ha saputo ridefinire il modo in cui i brand del settore beauty si avvicinano ai loro clienti grazie a trend che emergono costantemente. Così, i brand possono essere parte della community, ascoltare i feedback degli utenti e trasformare il coinvolgimento in opportunità di vendita. TikTok sta chiaramente influenzando le tendenze di bellezza e il modo in cui le persone percepiscono e utilizzano i prodotti di bellezza.

L’intrattenimento su TikTok

Spostandoci al settore dell’entertainment, TikTok sta avendo un impatto significativo in particolare sull’industria cinematografica, influenzando le scelte di intrattenimento degli utenti e offrendo nuove opportunità promozionali attraverso contenuti coinvolgenti e originali. Dalla ricerca TikTok Made Me Watch It – L’effetto TikTok sui settori theatrical e streaming emerge, per esempio, che l’80% degli utenti utilizza TikTok per intrattenersi e il 54% degli utenti ha dichiarato di essere andato al cinema dopo aver visto contenuti correlati su TikTok.

Riguardo le preferenze, gli utenti affermano di preferire contenuti extra relativi ai film, come recensioni, reinterpretazioni di scene e curiosità sugli attori anziché limitarsi a guardare solo i trailer. Inoltre, il 70% degli utenti ha scoperto nuovi attori, film o spettacoli proprio attraverso TikTok, mentre il 54% è stato influenzato nell’acquisto di un biglietto cinematografico grazie alla piattaforma.

Le campagne di marketing che coinvolgono creator su TikTok hanno mostrato di avere un maggiore impatto in termini di consapevolezza e intenzione di acquisto da parte degli utenti. Tra le campagne di maggiore successo, quelle per i film Barbie e Oppenheimer, oltre all’iniziativa di Disney Studios per La Casa dei Fantasmi. Si segnalano anche UCI Cinemas e il Cinema Victoria di Modena come esempi positivi di utilizzo efficace di TikTok per promuovere contenuti cinematografici, dimostrando come i cinema possano sfruttare la piattaforma per coinvolgere il pubblico.

TikTok e il Food

L’ultimo settore preso in considerazione è quello del Food, per il quale TikTok è diventato destinazione di riferimento. Agli amanti del cibo e delle ricette, la piattaforma offre infatti un’ampia gamma di contenuti culinari creati da utenti e brand. Oltre il 62% degli utenti a livello globale ha menzionato la cucina e le ricette tra i propri interessi su TikTok. Ciò dimostra quanto sia diffuso l’interesse per il cibo all’interno della community TikTok.

Community che si unisce intorno a diversi hashtag tematici legati al cibo, come #ricetteveloci e #ricettefacili. Un esempio emblematico di successo è #FoodTok, che ha accumulato ben 72 miliardi di visualizzazioni. Sul versante aziende, poi, è interessante il fatto che ben l’83% delle persone in app è aperto a visualizzare contenuti brandizzati relativi alle categorie Food and Drink. Un dato sottolinea quanto sia efficace TikTok nel guidare la scoperta e l’acquisto di marchi e prodotti alimentari di largo consumo.

