Rivelati i neo-eletti per la Rock and Roll Hall of Fame: fuori (per ora) gli Iron Maiden e i Soundgarden. La cerimonia prevista il 3 novembre.

Sono stati rivelati i nomi degli artisti che quest’anno verranno inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. La classe del 2023 – come viene ormai definita – è dunque al completo, anche se per le celebrazioni ufficiali bisognerà attendere il prossimo 3 novembre. Tra i nomi spiccano quelli di Rage Against the Machine, Willie Nelson, Missy Elliott, Kate Bush, George Michael, Sheryl Crow e The Spinners.

Chaka Khan, Al Kooper e Bernie Taupin saranno invece onorati con il premio Rock & Roll Hall of Fame’s Musical Excellence. E ancora: DJ Kool Herc e Link Wray riceveranno il Musical Influence Award. Mentre a Don Cornelius – creatore e conduttore di Soul Train – andrà l’Ahmet Ertegun Award, che premia i professionisti dell’industria (non artisti).

LEGGI ANCHE: Paolo Benvegnù: «L’amore è controrivoluzionario»

I criteri per vincere il proprio posto nella Rock and Roll Hall of Fame sono semplici: la prima pubblicazione dei nominati deve risalire ad almeno 25 anni fa. A votare è poi una giuria composta da più di 1000 artisti, storici e membri dell’industria musicale. Tra i finalisti che – come si suol dire – non ce l’hanno fatta, spiccano i Soundgarden, i White Stripes, Cindy Lauper, Joy Division/New Order e Iron Maiden. La cerimonia si terrà il 3 novembre al Barclays Center di Brooklyn, New York.