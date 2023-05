È stato presentato il programma della 59°edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Tra gli ospiti tanti Premi Oscar

Dal 17 al 24 giugno prenderà il via la 59° edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro diretto da Pedro Armocida. Nessuna barriera di genere, durata ed età. La mostra apre le sue porte a tutti i formati e a tutti i registi e si prepara ad accogliere un parterre di ospiti straordinario.

Film di apertura Flashdance di Adrian Lyne. 40 le candeline che l’iconica pellicola spegne quest’anno. Un film cult che vide Giorgio Moroder vincere il suo secondo Oscar per la Miglior Canzone Originale con Flashdance… What a Feeling.

A chiudere la Mostra sarà un’altro premio Oscar: Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Il regista sarà tra gli ospiti d’onore della Mostra che lo omaggerà proiettando tutti suoi film tra cui lo straordinario documentario Ennio, dedicato al Maestro Ennio Morricone.

Da Tornatore a Verdone, gli ospiti della Mostra

Il Cinema in Piazza vedrà la presenza di Carlo Verdone che accompagnerà la proiezione dell’indimenticabile Borotalco, e del premio Oscar Dante Ferretti. Oltre ad accompagnare la proiezione del film Hugo Cabret di Martin Scorsese (le cui scenografie gli sono valse l’Academy Award), presenterà la sua autobiografia ‘Immaginare prima. Le mie due nascite, il cinema, gli Oscar’.

La selezione ufficiale e le prime mondiali

Tre le giurie che avranno il compito di valutare le opere in competizione. Una composta da soli studenti, una da professionisti con personalità di rilievo internazionale e una dai critici del Sindacato Nazionale Critici Italiani.

Tra le prime mondiali che verranno presentate alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, c’è l’atteso Cocoricò Tapes di Francesco Tavella che ripercorre la storia della celebre discoteca romagnola, scenario del movimento artistico sociale e politico degli anni ’90. La vita e le opere del poeta e scultore Dario Bellezza saranno al centro di ‘Bellezza, addio‘ opera di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese. Alessandro Marzullo farà il suo esordio alla regia con ‘Non credo in niente’, viaggio notturno nell’anima di quattro ragazzi alla soglia dei trent’anni che non vogliono rinunciare alle proprie passioni.

Infine verrà presentato in prima mondiale il cortometraggio Sognando Venezia, diretto da Elisabetta Giannini e interpretato da Francesco Di Leva (Miglior attore non protagonista per Nostalgia agli ai David di Donatello 2023) e sua figlia Morena Di Leva.

BELLEZZA, ADDIO di DARIO BELLEZZA Foto di DINO IGNANI via Ufficio stampa Ecco Group Francesco e Morena Di Leva in SOGNANDO VENEZIA. Foto di Gianfranco Ferraro via Ufficio stampa Echo Group

Le registe protagoniste dei Focus

Sono due donne le protagoniste dei due focus di quest’anno; si tratta della regista tedesca Milena Gierke e della regista palestinese-inglese Rosalind Nashashibi.

Omaggio al cinema uzbeko

La Mostra volge il suo sguardo all’Uzbekistan con l’omaggio al regista Ali Chamraev che presentarà ‘Senza paura’ film del 1971 ambientato negli anni ’20 ma con un tema molto attuale legato alla modernizzazione del Paese quando alle donne fu permesso di togliere il velo.

Infine non possiamo non menzionare le lezioni di storia di Federico Rossin che si concentreranno su Paesi come Ungheria, Romania e Polonia in cui durante la Guerra Fredda decine di cineasti hanno sfidato le autorità filo sovietiche per portare avanti la loro idea di cinema e fare film sperimentali.

