In occasione della ‘Milano Music Week’ è stato presentato il documentario ‘Lezioni di Kayros’ nato dalla collaborazione di Universal Music e la comunità di don Claudio Burgio.

Il 22 novembre, durante la Milano Music Week, Universal Music è stata protagonista di un incontro speciale con la comunità di accoglienza Kayros, guidata da don Claudio Burgio. Insieme, hanno presentato in anteprima Lezioni di Kayros, documentario diretto da Emmanuel Exitu che racconta l’incontro inaspettato tra alcuni giovani talenti di Universal e i ragazzi ospiti di Kayro.

Lezioni di Kayros narra, infatti, la storia di come il team di scouting artistico di Universal Music è entrato in connessione Samuel, Andy, Willy e Morgan dando vita a un momento di intensa condivisione musicale. “L’idea è stata abbastanza casuale e risale al periodo del lockdown quando ho visto in webinar di don Claudio che parlava di musica e dei suoi ragazzi”, ha spiegato Daniele De Martini, CFO di Universal Music Italia.

“Quindi l’idea è stata quella della contaminazione – continua – cioè portare l’avvicinamento di Claudio a un problema sociale nel contesto di Universal Music. E la scintilla è scattata quando ho chiamato un amico comune e ho telefonato a don Claudio che è venuto in Universal. L’idea iniziale era quella di proporre un percorso di inclusione e sviluppo nella struttura di Universal”.

“A don Claudio ho proposto – prosegue De Martini – di costruire un piccolo studio di registrazione o qualcosa del genere. Lui mi ha provocato ancora di più, proponendo di portare da lui le persone. Né è nato un percorso di accompagnamento più che di insegnamento nel campo della musica. Da qui, poi, un’altra idea che ho ritenuto necessaria è stata raccontare agli altri dipendenti di Universal Music quello si stava facendo”.

Le parole di don Claudio Burgio

Il risultato è ‘Lezioni di Kayors’, “docufilm che racconta un incontro di speranza e un percorso di condivisione”, aggiunge il CFO. Sottotitolo del progetto è non esistono ragazzi cattivi, scritta che campeggia proprio all’ingresso della comunità di don Claudio. “In Kayros il laboratorio di musica è stato una delle nostre attività più gettonate dai ragazzi e nel tempo ha generato tante cose belle per noi”, spiega don Claudio. “

Diversi ragazzi hanno poi avuto un certo successo intraprendendo un percorso loro che non sto a giudicare, come Baby Gang, Simba La Rue, Sacky, la Seven Zone. Certamente, però, dico che la musica è una narrazione potentissima e, quando un ragazzo vive un momento di difficoltà, è una possibilità comunicativa enorme. Abbiamo sempre creduto in questo e i cammini più belli sono nati anche attraverso la musica”.

“Per questo – continua Burgio – quando Universal mi ha chiamato ho proposto un percorso un percorso insieme per aiutare i ragazzi. Non è che oggi i genitori devono stare inquieti perché ci sono i test di Baby Gang o degli altri. Non è colpa loro, perché saremmo veramente troppo incredibili nel dire una roba del genere. Alla fine questi ragazzi ci raccontano la loro vita, quindi che colpa hanno se sono vissuti dentro una realtà che li ha messi in difficoltà? Non posso che ringraziare tutti per essersi posti al servizio di questa opera”.

Lezioni di Kayros

Regia di Emmanuel Exitu

Un documentario di Universal Music realizzato da WIP Italia, The Digital Design Company

Protagonisti principali: Don Claudio Burgio, Daniele Demartini, Emanuele Pino, Lucrezia Savino, Lorenzo Prestia, Carlo Crippa, Samuel (“Esse”), Andy (“Fandy”), Willy (“Invincibile”), Morgan (“Yambore”).

