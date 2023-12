Arriva dalla Gen Z (americana) e significa attraente, seduttivo: lo hanno lanciato lo streamer Kai Cenat e Tom Holland

La lingua parlata è un organismo vivo, in costante evoluzione: ogni anno infatti vengono aggiunti uno o più neologismi ai dizionari più blasonati, come ad esempio allo storico Oxford English Dictionary. La nuova parola -anglofona- di questo 2023 ormai agli sgoccioli è “rizz”.

Si tratta di un termine nato dalla Gen Z, che esprime concetto che combina stile, fascino e capacità di seduzione, derivando dalla contrazione della parola “charisma”.

Ovviamente il termine non spunta fuori dal nulla: a promuoverlo per la prima volta lo streamer americano Kai Cenat, noto a milioni di abbonati sui suoi canali. Successivamente, è stato reso ancora più popolare dall’attore di Hollywood Tom Holland, noto per il suo ruolo di Spiderman. In un’intervista a Buzzfeed, Holland ha utilizzato la parola “rizz” per sottolineare che non si considera affatto un seduttore, dichiarando: “Non credo di possedere alcun rizz”.

Neologismi in Italia: nel 2023 entrati nel vocabolario boomer, docuserie, avatar

Non pensate che in Italia non vengano registrati nuovi neologismi ogni anno: pensate che nel 2023 sono stati più di 1000, inseriti nel nuovo Zingarelli.

Fra di loro boomer, docuserie, metaverso, avatar, algocrazia, fat shaming, green washing, sindemia, transizione ecologica, ma anche video ricetta ed adultizzare. Un mix di italiano e lingue straniere, con un occhio all’attualità.