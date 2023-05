L’app di incontri Meetic ha chiesto agli utenti di esprimere le loro preferenze: Marco Mengoni conquista tutti, seguito da Blanca Paloma.

Nel mese di Eurovision Song Contest 2023, la piattaforma di incontri Meetic ha interrogato i suoi utenti sul rapporto tra musica e amore. Per i single italiani, scoprire i gusti musicali di un potenziale partner è una vera e propria necessità per capire quanto si è compatibili l’uno con l’altro. Secondo i dati raccolti, per il 46% degli intervistati in una relazione, è importante avere gli stessi gusti musicali. In questo senso Marco Mengoni pare essere in grado di mettere d’accordo gran parte dei single: ben il 66% lo considera il futuro vincitore del contest internazionale.

A seguire, il secondo e terzo candidato alla vittoria sono rispettivamente la cantautrice inglese Mae Muller e la italo norvegese Alessandra. Secondo l’indice di gradimento, poi, Marco Mengoni si aggiudica anche la medaglia d’oro di artista più sexy dell’Eurovision 2023 con cui sognare il primo appuntamento. A seguire, la spagnola Blanca Paloma e, ancora una volta, da Alessandra Mele.

Foto di Corinne Cumming / EBU

Musica e amore

Come si accennava, la musica è da sempre uno dei mezzi preferiti per veicolare amore, passione e sentimenti. Infatti, il 46% ammette che l’interesse per un potenziale partner aumenterebbe moltissimo se la persona in questione avesse un talento musicale. E il 29% dichiara che andrebbe al karaoke a un primo appuntamento. Gli stonati non hanno però da preoccuparsi. Solo il 10%* degli intervistati perderebbe interesse se la persona con cui ha un appuntamento non avesse un talento canoro. Invece, il 71% pensa che sia molto più importante che, nonostante le note non proprio perfette, il potenziale amore abbia il coraggio di buttarsi e provarci.

Foto di Chloe Hashemi / EBU

Per dare ai single la possibilità di dare prova della loro audacia in un contesto divertente e dinamico, Meetic ha organizzato un evento live per tutte le persone che preferiscono fare musica piuttosto che ascoltarla: l’appuntamento è per sabato 13 maggio allo Stufanka RistoPub karaoke a Milano, dove i partecipanti potranno scoprire i rispettivi gusti musicali interpretando le loro canzoni preferite.

Si parte alle 20:00, con un aperitivo in cui i single potranno rilassarsi sorseggiando i due drink offerti da Meetic e scegliere le canzoni che preferiscono cantare. Il cuore della serata avrà inizio alle 22:00, quando gli amanti della musica potranno scatenarsi da soli o in coppia, esibendo il loro talento musicale con i grandi successi di ieri e di oggi. Chissà, tra un falsetto e l’altro potrebbe proprio scoppiare l’amore! (qui le informazioni per partecipare).

Foto EBU