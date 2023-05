Bruce Springsteen & The E Street Band sono pronti ad sconvolgere il pubblico italiano. Tutto quello che c’è da sapere sulle tre date del 2023

Conto alla rovescia iniziato per l’atteso ritorno di Bruce Springsteen in Italia. Tre le date che lo vedranno protagonista a partire da quella di Ferrara il prossimo 18 maggio, che vedrà The Boss esibirsi nella città dell’Emilia Romagna per la prima volta. Seguirà poi il ritorno a Roma al Circo Massimo (21 maggio) e la conclusione a Monza (25 luglio).

Tre date molto attese come del resto lo è ogni concerto di Springsteen; d’altronde i suoi live sono uno spettacolo che ‘crea dipendenza’. Vedere The Boss sul palco è qualcosa di sconvolgente, capace di catturare e coinvolgere anche chi non conosce le sue canzoni. Provare per credere!

Ma torniamo alle date che vedranno Bruce Springsteen in Italia. Claudio Trotta, numero uno di Barley Arts, durante la conferenza stampa tenutasi al Teatro Comunale di Ferrara, ha precisato come le tre location non siano mai state messe in discussione.

«Già nel 2022 doveva esserci il tour, poi cancellato a 24 ore dall’annuncio ufficiale. Ferrara e Roma facevano già parte di quel tour. Nel riprogrammarlo per il 2023 è stata aggiunta la data di fine luglio a Monza».

Appuntamenti che vedranno arrivare il pubblico da tutta Italia e non solo. Attese quasi 50.000 persone a Ferrara, 60mila a Roma e 70mila a Monza.

«A Roma e Monza avremmo potuto avere capienze maggiori, ma per mia decisione le abbiamo limitate. – Ha precisato Trotta – A Monza la capienza era di 100mila unità, ma fin dall’inizio ho scelto di limitarla a 70mila».

Trotta parla anche della polemica sul costo eccessivo dei biglietti.

«Quando sento o leggo qualcuno lamentarsi dei prezzi troppo alti per i concerti di Springsteen in Italia mi viene da ridere. Sapete quanto fanno pagare per Bono a Napoli o Peter Gabriel? Qui non è stato applicato il dynamic pricing: Italia, Irlanda e Francia sono gli unici paesi, tra nord America ed Europa, dove il prezzo degli ingressi è rimasto ‘fisso’. E da noi i prezzi sono i più bassi del mondo. In particolar modo il prezzo per il concerto di Ferrara è il più basso a livello internazionale»

A intrattenere il pubblico prima del concerto di Bruce Springsteen & The E Street Band a Ferrara saranno I Fantastic Negrito alle ore 16.30 e Sam Fender alle 17.45; sul palco del Circo Massimo di Roma alle ore 16.30 si esibiranno The White Buffalo (progetto musicale del cantautore Jake Smith) seguito alle ore 17.45 da Sam Fender. Per la data di Monza sarà la volta alle 16.30 dei The Teskey Brothers seguiti alle 17.45 da Tash Sultana.

Bruce Springsteen & The E Street Band live: un manifesto della musica dal vivo.

I concerti di Bruce Springsteen difficilmente non lasciano il segno. Grazie al carisma e alle iconiche canzoni del Boss certo, ma anche alla bravura della E Street Band composta da Roy Bitta (piano e sintetizzatori), Patti Scialfa (chitarra e voce), Stevie Van Zandt (chitarra e voce), Jake Clemons (sassofono), Nils Lofgren (chitarra e voce), Garry Tallent (basso), Max Weinberg (batteria), Soozie Tyrell (violino, chitarra e voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (tastiere)

Scordatevi le sequenze, gli autotune, i visual, le coreografie, i balletti: sono tutti elementi superflui, accessori pressoché inutili, quando chi sta sul palco è un ‘jukebox alla spina’.

Bruce Springsteen & The E Street Band, sono tutto questo; d’altronde uno dei momenti clou dei loro concerti è proprio quello delle canzoni a richiesta. Il pubblico lo sa e arriva preparato con i cartelli con su scritto la canzone che vorrebbe sentire. Li mostrano al Boss lui non si scompone, legge il primo titolo e chiama il pezzo: la band attacca e il pubblico va in delirio. Mentre eseguono il primo brano Springsteen continua la selezione.. “One two three” e la band passa al secondo brano, in un mashup da urlo.

