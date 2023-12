Attraversa il Lazio (è un Rock) il primo treno al mondo dedicato al videogioco Nintendo ‘The Legend of Zelda’.

Un treno interamente dedicato a Zelda sfreccia tra i binari del Lazio. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, distribuito la scorsa primavera da Nintendo, ha fatto storia nel mondo dei videogiochi. Vincitore del premio come Miglior videogioco d’azione e avventura ai The Game Awards di quest’anno, il titolo ha segnato il 2023 come uno degli anni più significativi nella storia videoludica. Per celebrare questo successo e celebrare l’espansione mediatica del videogioco come arte, Nintendo Italia ha collaborato con Regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, per un evento unico.

Il 13 dicembre, presso la stazione di Roma Termini, è stato presentato il treno Rock livreato The Legend of Zelda. Un’iniziativa senza precedenti per portare la creatività di una delle saghe di videogiochi più amate in giro per la regione Lazio. Alla conferenza di inaugurazione hanno partecipato il Direttore Marketing di Nintendo Italia, Stefano Calcagni, e Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia. Sono seguite numerose attività speciali con i content creator del momento Cydonia, Sabaku no Maiku e Pokétonx. E anche momenti unici con Ambra Pazzani, Kafkanya, cosplayer e fan del videogioco.

Il treno regionale Rock dedicato al sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha ospitato centinaia di passeggeri durante l’evento, immergendoli nell’affascinante regno di Hyrule. Il piano inferiore della carrozza 3 contiene grafiche ed elementi ispirati al videogioco. Il treno ha rievocato così l’atmosfera del primo capitolo della saga di The Legend of Zelda.