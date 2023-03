‘Shattered Heaven’, il roguelike strategico con combattimenti in stile card game e meccaniche di ruolo, si mostra con un nuovo trailer.

Shattered Heaven è pronto a fare il suo debutto ufficiale il 19 aprile 2023 su PC. Il roguelike strategico – con combattimenti in stile card game e meccaniche di ruolo – è stato annunciato lo scorso giugno in seguito agli ottimi risultati ottenuti grazie a una campagna su Kickstarter ed è realizzato dai membri del team di sviluppo di Dry Drowing, l’acclamata visual novel investigativa ambientata in un universo futuristico e distopico.

Questa nuova produzione si pone come obiettivo proprio quello di mantenere viva l’impronta narrativa matura e amara che ha già caratterizzato la precedente opera. Con la supervisione di Leonardo Interactive, publisher che ha appena annunciato la data di uscita di Daymare 1994: Sandcastle (prequel dell’acclamato Daymare: 1998, recente titolo italiano che ha fatto molto parlare di sé), quest’ultimo progetto ufficializza l’ingresso nel ventaglio delle softco del Bel Paese di Leonardo Productions, costola operativa dell’omonimo editore.

Shattered Heaven: tutte le novità del trailer

Shattered Heaven torna dunque a mostrarsi con un trailer che rivela nuove informazioni sull’impalcatura narrativa. Un aspetto particolarmente caro al team di sviluppo e significativo nella definizione della personalità del gioco stesso. Il nuovo video mostra un mondo abbandonato, sospeso nel tempo e sepolto nella cenere. Qui l’umanità, colpevole di aver tradito Dio e aver causato la sua caduta, si ritrova maledetta e costretta a nutrirsi con quel poco che la terra diventata ostile e arida abbia ancora da offrire. In questo mondo senza nome, quattro fazioni sono destinate a combattere per la sopravvivenza offrendo una vestale in sacrificio. Il rituale sanguinoso e crudele è noto come la Guerra dell’Ascensione. Un viaggio ricco di personaggi dalle mille sfaccettature che si fanno portavoce di tematiche profonde e inclusive e che faranno sicuramente breccia nel cuore di chi li accompagnerà in questa missione divina.

La trama fitta e intensa non sarà l’unico cavallo da battaglia di Shattered Heaven. Ad accrescere il livello di interesse, infatti, gioca un importantissimo ruolo anche la studiata commistione di generi e gameplay. Nel corso dell’esplorazione di intricati dungeon su più livelli, sarà infatti possibile prendere il controllo di una squadra composta da tre differenti personaggi, ciascuno con il proprio esclusivo mazzo di carte e abilità uniche che renderanno l’esperienza di gioco varia e personalizzabile in base alle modalità di combattimento preferite dal giocatore. Non manca inoltre uno strutturato segmento dedicato allo sviluppo dei personaggi in perfetto stile gioco di ruolo. La natura roguelike del gioco, infine, arricchisce di ulteriore varietà ogni partita, rendendo le spedizioni uniche e irripetibili, aumentandone a dismisura anche il livello di rigiocabilità.

In attesa del prossimo 19 aprile, è già disponibile su Steam un ottimo assaggio di Shattered Heaven. Una demo gratuita, infatti, rende subito l’idea dell’incredibile profondità di gioco di un gioiellino tutto italiano. E viste le ottime premesse, non resta che aggiungerlo immediatamente alla propria wishlist!