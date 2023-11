Dal 24 al 26 novembre i visitatori della fiera potranno provare le migliori novità in ambito gaming targate Plaion.

Plaion – rinomata azienda leader nella produzione e distribuzione di videogiochi e intrattenimento digitale – è pronta per partecipare all’edizione 2023 di Milan Games Week & Cartoomics. L’evento si terrà presso Fieramilano Rho dal 24 al 26 novembre. Plaion sarà situata nello stand M25 P34, all’interno del padiglione 11, offrendo ai visitatori un’ampia selezione di videogiochi e hardware, oltre a uno shop con sconti speciali su titoli e gadget della lineup Plaion.

Per gli appassionati di velocità supersonica, sarà presente Sonic Superstars, il platform in 2D con grafica 3D di SEGA. Il gioco consente ai giocatori di immergersi in una nuova avventura nel classico stile Sonic, rinnovato in chiave moderna, sia in modalità singolo che multiplayer con un massimo di tre giocatori. I fan del famoso riccio blu possono aspettarsi sorprese esclusive, che saranno svelate nei prossimi giorni.

Plaion a Milan Games Week & Cartoomics 2023: Goldrake e Persona 5 Tactica

L’epico Goldrake sarà l’altra icona senza tempo ad approdare allo stand Plaion quest’anno. A 45 anni dalla prima messa in onda in Italia del cartone animato, arriva UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi, il nuovo videogioco di Microids dedicato al celebre robottone giapponese che ha affascinato intere generazioni. Il titolo ripercorre il primo arco narrativo della serie animata, consentendo ai giocatori di rivivere momenti epici di questa indimenticabile avventura. Oltre al gioco, uno stand sarà dedicato a una foto-opportunity esclusiva con una statua di Goldrake alta 2 metri.

Tra le ultime novità, spicca Persona 5 Tactica, il gioco di ruolo strategico ispirato al premiato videogioco Persona 5 di ATLUS. I famosi Ladri Fantasma tornano con una nuova avventura e i visitatori che provano il gioco presso lo stand Plaion potranno ricevere gadget esclusivi. I partecipanti a Milan Games Week & Cartoomics potranno anche godersi il celebre heist game di Deep Silver, Payday 3. Il terzo capitolo della serie sarà presente con 4 postazioni dedicate per un’esperienza di gioco cooperativo completa. Inoltre, Sabato 24 novembre, dalle 11:00 alle 12:00, sarà possibile incontrare Yotobi e ilGattoSulTubo per un Meet & Greet speciale, durante il quale i creator saranno disponibili per autografi e foto con i fan.

Per massimizzare l’esperienza di gioco con Payday 3, i giocatori potranno usufruire dei REACT-R Controller e delle Cuffie Recon 500 targati Turtle Beach, leader nella produzione di accessori per il gaming. Il REACT-R è un controller estremamente versatile con comandi rapidi per funzionalità come Superhuman Hearing, bilanciamento del volume chat/gioco e disattivazione del microfono. Le cuffie Recon 500 offrono un suono eccezionale grazie agli innovativi driver Eclipse Dual da 60 mm e alla tecnologia AccuTune.

Flight Simulator

Per gli appassionati di Flight Simulator, saranno disponibili due simulatori di volo targati Turtle Beach. I visitatori potranno provare la sensazione di trovarsi in una vera cabina di pilotaggio grazie a VelocityOne Flight, VelocityOne Rudder, e VelocityOne Stand. Per gli amanti dei motori, Plaion offrirà tre entusiasmanti titoli targati Milestone: MotoGP 23, Ride 5, e Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Sarà inoltre esposta la sneaker personalizzata creata da Clessio Lab, ispirata a Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged.

Tutti i prodotti menzionati saranno disponibili a prezzi speciali nello store dedicato all’interno dello stand Plaion. Sarà inoltre possibile acquistare in anteprima la versione fisica di Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 e di UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi, in uscita il prossimo 30 novembre su diverse piattaforme.