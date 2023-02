Il ritorno di Kirby con ‘Kirby’s Return to Dream Land Deluxe’ per Nintendo Switch

Il 24 febbraio tornerà su Nintendo Switch uno dei capitoli più amati della saga di Kirby. Con grafica migliorata e nuove abilità di copia.

Kirby è tornato! Kirby’s Return to Dream Land Deluxe per Nintendo Switch sarà infatti disponibile dal 24 febbraio, rendendo felici tutti i fan di uno dei capitoli del platform fluttuante più amato di sempre. Uscito per la prima volta nel 2011 su Nintendo Wii con il titolo Kirby’s Adventure Wii, il gioco aveva lasciato il segno nel cuore di grandi e piccini. Tanto da meritarsi questo aggiornamento ricco di novità e contenuti inediti ed esclusivi, primo fra tutti un completo restyling grafico che migliora le texture e aggiunge profondità all’inconfondibile 2D.

Il cambio d’abito non è tuttavia solo grafico. Grazie all’iconico potere di Kirby di rubare le abilità dei nemici dopo averli aspirati e inghiottiti, in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sarà possibile sfruttare per la prima volta i poteri di due nuove abilità di copia: Sabbia, che permetterà di combattere creando coreografiche forme di sabbia, e Mech, un’armatura futuristica che consentirà di avanzare utilizzando dei raggi laser.

Inoltre, in arrivo proprio a Carnevale, sarà nuovamente disponibile da Kirby Star Allies l’abilità di copia Festival: Kirby si traveste da ballerino e sconfigge i nemici a passo di danza. È così che le trasformazioni più iconiche che hanno segnato il successo della saga si uniscono alle nuove in un tripudio di colori e forme, giusto in tempo per festeggiare la festa in maschera più attesa dell’anno.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: divertimento in compagnia

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, tra l’altro, potrà essere giocato in qualsiasi momento coinvolgendo altri tre giocatori sulla stessa console, impersonando quattro Kirby di diversi colori o assemblando una squadra composta da Kirby e dai suoi amici King Dedede, Meta Knight e Waddle Dee. Che sia in solitaria o in compagnia, aiutare il viaggiatore interdimensionale Magolor a recuperare i pezzi della sua astronave per fare ritorno a casa esplorando la magica Terra dei Sogni, sarà unico. Ma non solo, il divertimento in compagnia continua ininterrottamente nel nuovissimo parco divertimenti Magolandia, un luogo che raccoglie tanti minigiochi per sfidare amici e familiari in appassionanti prove di abilità e collezionare tantissime maschere esclusive perfette per festeggiare il Carnevale anche videogiocando.

Chi ha già amato Kirby’s Adventure per Wii, una volta conclusa la modalità storia, troverà una sorpresa davvero unica ad attenderlo: uno speciale episodio inedito, Magolor – Epilogo, che vede Magolor stesso come protagonista. Una speciale mini-avventura indipendente che impegnerà tutti gli appassionati in 20 sfidanti livelli interdimensionali senza l’aiuto delle abilità di copia. Sviluppato da HAL Laboratory e Vandpool, Inc. (lo stesso studio di sviluppo di Kirby e la Terra Perduta) questo attesissimo ritorno – che conclude le celebrazioni per il trentesimo anniversario di Kirby – sarà un viaggio interplanetario in grado di coinvolgere e far innamorare chiunque anche su Nintendo Switch. La formula che ha reso la saga di Kirby così apprezzata torna sul piccolo schermo il 24 febbraio e con la sua triade vincente di intuitività, gioco di squadra e pittoresche combinazioni di poteri, il divertimento è assicurato.