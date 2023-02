‘Forspoken’, il mondo di Athia tra ambientazioni fantasy e antichi stili architettonici

La terra di Athia in 'Forspoken' si ispira in parte ai classici del fantasy e in parte al design di luoghi come la Romania.

Forspoken è finalmente di tutti: il titolo di debutto del nuovo studio di Square Enix, Luminous Productions, mette i giocatori nei panni di Frey Holland, una giovane donna che deve imparare a controllare i suoi poteri magici per sopravvivere nella terra di Athia. Ma come è stato costruito il mondo di Athia?

Athia è l’ambientazione principale del gioco, scenario di pura magia. Esiste, da un punto di vista narrativo, in contrapposizione alla fredda New York dove Frey non riesce ad essere se stessa e a trovare il proprio posto nel mondo. Athia è divisa in quattro regioni principali, ciascuna governata da potenti incantatrici chiamate Tantas. Gli sviluppatori l’hanno ricostruita unendo rimandi alle più classiche ambientazioni fantasy del mondo gaming alle suggestioni dei paesaggi naturali.

Athia infatti trae molto della sua estetica dalle ambientazioni fantasy europee. Pensiamo ad esempio al grande classico Final Fantasy, con i suoi mondi complessi e sfaccettati, a cui gran parte dei giochi contemporanei sono necessari debitori. Il produttore creativo Raio Mitsuno ha dichiarato che il team artistico ha visitato, inoltre, luoghi come la Romania per trarne ispirazione.

«Sono andati in luoghi che hanno ancora intatti questi stili architettonici molto, molto antichi per avere un’idea dei dettagli del design, come la sensazione dell’aria in aree come quelle. – ha detto Mitsuno – Hanno preso spunto da luoghi reali esistenti e poi ci hanno messo il loro tocco originale».