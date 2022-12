‘Disney Dreamlight Valley’, tutto sull’aggiornamento Missioni nello Spazio Inesplorato

In 'Disney Dreamlight Valley' arriva il Regno di Toy Story, ma anche Stitch e il Cammino delle Stelle Festivo. Tutte le novità.

Il 6 dicembre è finalmente arrivato l’aggiornamento Missioni nello Spazio Inesplorato nel mondo di Disney Dreamlight Valley. Un update attesissimo che, in primo luogo, vi permetterà di aprire la porta del Regno di Toy Story e portare nel vostro villaggio Buzz Lighthear e Woody. Ma l’aggiornamento (gratuito) contiene in realtà tante novità, perfette per trascorrere il Natale in compagnia dei personaggi Disney.

Con l’aggiornamento, arriva anche il Cammino delle Stelle Festivo che sarà tuttavia disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Oltre a ciò, Disney Dreamlight Valley sarà disponibile con accesso anticipato anche sull’Apple Store per i Mac.

Disney Dreamlight Valley: il regno di Toy Story

Missioni nello Spazio inesplorato vi porterà nel Regno di Toy Story. Una volta liberata la porta dalle Spine della Notte farete l’incontro con Buzz Lightyear in un’ambientazione mai vista prima nel gioco (e, a suo modo, spassosissima). A grandezza giocattolo, dovrete esplorare la camera di Bonnie e portare a termine le varie missioni per convincere prima Buzz e poi Woody a seguirvi nel Villaggio.

Una volta a casa, dovrete aiutare Woody a imparare la magia dei ricordi d’infanzia e Buzz a convincere i cittadini della Dreamlight Valley a fondare il primo avamposto del Comando Stellare. Non temete: gli archi narrativi delle missioni sono complete e otterrete dei premi avanzando nell’amicizia con i due nuovi personaggi.

Cammino delle Stelle Festivo

Nel periodo natalizio, non poteva tuttavia mancare un nuovo Cammino delle Stelle, ricco di oggetti esclusivi a tema invernale. Troverete nuovi abiti, attrezzi e accessori ma anche nuovi feature che vi permetteranno – per la prima volta – di cambiare gli abiti di Merlino e Topolino. Potrete inoltre realizzare pupazzi di neve e scoprire nuove ricette festive.

«Con il Regno di Scar ci è piaciuto vedere i nostri giocatori sposare il loro lato oscuro! – ha commentato Manea Castet, Lead Producer di Gameloft Montreal – Ora vogliamo che, a grandezza giocattolo, esplorino il Regno di Toy Story. Per non parlare delle tenere sorprese in arrivo con il Natale. C’è un nuovo personaggio che viene dalle stelle e nuove opzioni per il guardaroba. La community ci sperava tanto».

La missione segreta e l’arrivo di Stitch

C’è, inoltre, una missione segreta con l’aggiornamento che vi permetterà di far arrivare nella Valle anche Stitch. La missione inizia quando troverete sulla Spiaggia Brillante un calzino masticato, di proprietà di Paperino. Non vi diciamo altro: godetevi il gioco!

Foto: Gameloft