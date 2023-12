La tendenza nostalgica si sta allargando a vista d’occhio: ecco perché a Natale i genitori regalano ai figli i giochi con cui sono cresciuti

Nel cuore del Natale, la magia dei giochi tradizionali si rinnova, trasformandosi in un linguaggio universale che attraversa le generazioni. Una ricerca condotta da Hasbro su oltre mille famiglie ha svelato che il 76% dei partecipanti trova ispirazione per i regali nei giochi della propria infanzia. Un ponte emozionale tra passato e presente, dove la nostalgia gioca un ruolo cruciale nelle scelte regalo.

Leggi anche: SÌ, EVITARE LO STRESS DEL NATALE È POSSIBILE: 4 TRUCCHI FACILI FACILI

La tendenza alla reminiscenza è emersa anche in un sondaggio globale di Ipsos, con il 53% dei Millennial e il 46% della Generazione X che esprime il desiderio di essere nati nell’epoca dei propri genitori. La nostalgia, quindi, guida le decisioni dei genitori, creando un legame emozionale tra le generazioni. Hasbro ha indagato su questo fenomeno, coinvolgendo 1171 famiglie per esplorare come i giochi del passato influenzino tradizioni e famiglie.

A Natale sempre più regali nostalgici: il motivo

I risultati sono rivelatori: il 72% crede che i giochi della loro infanzia siano ancora rilevanti per i bambini di oggi, creando un legame indissolubile tra le esperienze generazionali. Inoltre, il 68% degli adulti condivide spesso con i più giovani le esperienze di gioco di quando erano bambini, trasmettendo la nostalgia e l’entusiasmo attraverso le generazioni. Il 58% ritiene che l’aspetto cruciale del gioco da tramandare sia l’importanza dello stare insieme e creare esperienze condivise che superano le differenze generazionali.

Con il Natale come sfondo perfetto, la tradizione di regalare giochi del passato continua a prosperare. Secondo il 51% degli intervistati, i giochi di carte evocano ricordi legati alle vacanze e ai momenti speciali in famiglia, mentre il 33% associa i giochi da tavolo a strategia e spirito competitivo. I giochi di società sono i regali preferiti per le nuove generazioni, con il 54% che opterebbe per essi come regalo nostalgico.

L’importanza dei giochi nella trasmissione di valori emerge chiaramente. Ivano Zoppi, docente presso l’Università Cattolica di Milano, afferma che il ruolo genitoriale nella trasmissione dell’importanza del gioco favorisce uno sviluppo sano. Il 76% riconosce che il proprio modo di giocare da bambini ha influenzato il loro approccio alla genitorialità.

Hasbro, celebre custode di tradizioni ludiche, continua a innovare. Cluedo Conspiracy offre un’esperienza investigativa unica, mentre Twister Air rivisita il classico con acrobazie digitali. Furby ritorna in una versione moderna, e Play-Doh stimola la creatività. Con Peppa Pig che festeggia 20 anni nel 2024, Hasbro si conferma pioniere nell’evoluzione del gioco, intessendo un filo tra passato, presente e futuro durante le festività natalizie.

Foto: Shutterstock