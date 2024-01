Per il 20° anniversario di Peppa Pig, il gruppo Lego dà il benvenuto al franchise Lego Duplo della simpatica maialina

In una straordinaria sinergia, Gruppo LEGO, Hasbro e Merlin Entertainments hanno unito le forze per portare a vita il personaggio tanto amato di PEPPA PIG attraverso nuovi prodotti e esperienze di gioco. La celebrazione coincide con il ventesimo anniversario di PEPPA PIG, la serie animata che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo.

PEPPA PIG, i nuovi prodotti Lego Duplo per i più piccini

Con un impegno condiviso per creare esperienze di gioco straordinarie per i bambini, le tre aziende introdurranno nuovi modi per far interagire i più piccoli con PEPPA PIG, caratterizzato dai suoi irresistibili sbuffi, risatine e amore per le pozzanghere di fango.

Roberta Cardazzo, Design Manager presso il Gruppo LEGO, esprime l’entusiasmo per questa collaborazione: “PEPPA PIG è estremamente popolare, e i fan LEGO ci hanno chiesto di stringere una partnership per anni. Era naturale che la maialina più famosa del mondo dovesse prendere vita in set LEGO costruibili. Siamo entusiasti di realizzare questo obiettivo con lo straordinario team di Hasbro.“

Proprio grazie alla sua sicurezza e capacità di esprimersi, Peppa Pig ispira i bambini a affrontare le sfide quotidiane con curiosità e fascino. I set LEGO DUPLO PEPPA PIG, infatti, consentiranno ai più piccoli di esprimere la loro creatività, inventare storie con gli iconici personaggi e imparare importanti valori legati alla natura, all’amicizia e alla routine quotidiana.

Un ulteriore elemento entusiasmante è la trasposizione di PEPPA PIG nei prodotti LEGO sotto forma di LEGO DUPLO e in incredibili attrazioni e giostre nei parchi a tema di Merlin. Queste esperienze prendono vita in Germania e Danimarca, con l’inaugurazione dell’unica area LEGO DUPLO PEPPA PIG al mondo presso LEGOLAND Billund in Danimarca e il nuovissimo PEPPA PIG Park a Gunzburg in Germania, accanto al LEGOLAND Deutschland Park.

PEPPA PIG esempio calzante di resilienza: “senza paura nelle pozzanghere della vita”

Casey Collins, Presidente di Licensed Consumer Products presso Hasbro, sottolinea il focus sull’offrire esperienze su misura per i giovani fan di PEPPA PIG: “Il Gruppo LEGO e Merlin condividono l’obiettivo di Hasbro e PEPPA di progettare esperienze ad hoc per i più piccoli, dando ai bambini la sicurezza di trattare ogni primo passo come una nuova avventura e di tuffarsi senza paura in tutte le pozzanghere fangose della vita.“

Scott O’Neil, CEO di Merlin Entertainments, commenta con entusiasmo questo passo avanti nella collaborazione tra i partner iconici: “Siamo davvero orgogliosi di dare vita a PEPPA PIG con il marchio DUPLO, a cominciare dal nostro nuovo parco a tema PEPPA PIG a Gunzburg e dal nostro LEGOLAND Billund Resort, dando ai nostri ospiti la possibilità di creare ricordi indelebili e imparare attraverso il gioco.” La collaborazione si configura come un emozionante progresso per intrattenere ed educare attraverso la creatività e il gioco.

Foto: Ufficio Stampa