Per i 43 anni di Pac-Man, la Lego – in collaborazione con Bandai – ha realizzato un esclusivo set del videogioco in versione arcade.

Gli amanti dei Lego e gli appassionati di videogiochi (soprattutto i nostalgici) si preparino all’arrivo di un set unico, già pronto al sold out: si tratta di PAC-MAN Arcade, della linea LEGO Icons, che celebra il videogioco Pac-Man. L’occasione è il 43esimo anniversario del gioco, rilasciato il 22 maggio 1980 dalla Bandai Namco Entertainment Inc. in Giappone. E, a quanto pare, dietro questo set imperdibile c’è proprio una partnership tra Lego Group e Bandai Namco: una collaborazione che ha portato all’incredibile scoperta che il colore giallo di Pac-Man si sipira proprio alla firma distintiva della LEGO. Così lo disegnò, all’epoca, Mr. Iwatani che – per il personaggio di Pac-Man – si ispirò invece a una pizza con una fetta mancante.

«Il design del nuovo set Lego – si legge nel comunicato – mostra una arcade version di Pac-Man e ti permette di ricreare alcune delle leggendarie mosse del gioco. Inoltre, potrete creare grandi versioni in mattoncini di Pac-Man, Blinky e Clyde che ruotano sulla base e possono essere inglobate nel set o tenute separatamente. Una volta completata la costruzione, potrete illuminare lo slot per le monete. E, all’interno del mobiletto, c’è la piccola vignetta di una minifigure che gioca a Pac-Man».

Un set tutto da scoprire e imperdibile per gli appassionati. «È stato un piacere riportare in vita, con i mattoncini, un’icona culturale che dura da 40 anni. – ha dichiarato Sven Franic, Lego Designer – Siamo sempre alla ricerca di nuovi ed emozionanti modi di gettare luce sulle esperienze di gioco classiche. Il nostro team ha lavorato senza sosta per catturare l’essenza del videogioco arcade nella sua versione in mattoncini. Ogni dettaglio è stato attentamente considerato e realizzato. Il risultato è un progetto Lego unico, che cattura la magia del gioco originale aggiungendo un paio di easter egg. Proprio come succede nel mondo dei videogiochi».

«Bandai Namco e il Gruppo Lego – ha aggiunto Aadil Tayouga di Bandai Namco Europe – condividono gli stessi valori. Vogliamo offrire divertimento alle persone attraverso prodotti di qualità. E poi il giallo di Pac-man si ispira proprio al giallo dei Lego, la connessione è stata ancora più naturale».

Il set lego dedicato a Pac-Man sarà acquistabile dal 4 giugno.