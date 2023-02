Nasce a Milano una vera e proprio Casa del Gaming. Il merito è di Ostello Bello e We Are Muesli, studio di game design ed esperto del settore videoludico, che hanno unito le forze per dar vita a Meet&Play, un luogo aperto a giovani game designer e appassionati: qui ci si può incontrare per giocare, divertirsi, bere qualcosa e confrontarsi facendo conoscere il proprio gioco.

L’appuntamento è per il 7 e 21 marzo e il 4 aprile: un ciclo di tre appuntamenti pomeridiani gratuiti – dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – ospitati dall’Ostello Bello Duomo (via Medici, 4) e creati insieme a We Are Muesli in collaborazione con SAE Institute, accademia di formazione nelle arti creative (musica, gaming, video) con sede a Milano e 29 Campus in Europa.

Come è nato e come funziona Meet&Play

Le meccaniche funzionano? Le regole sono chiare? Come reagisce alle difficoltà chi gioca? Quanto è soddisfacente il finale? Queste sono solo alcune delle domande attorno a cui è nato il concept di queste sessioni di playtest e a cui, proprio durante i tre pomeriggi, si cercherà di dare una risposta, provando prototipi inediti di giochi da tavolo e videogiochi o facendo testare i propri progetti.

L’ingresso è gratuito previa registrazione su Eventbrite.

Foto: Shutterstock