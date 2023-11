Canta Tu lancia il Karaoke Day e organizza il party Canta Tu Karaoke Celebration. In uscita anche il nuovo Canta Tu Pro.

Il 16 novembre si celebra il Karaoke Day! A lanciare l’iniziativa è Canta Tu, che istituisce quindi la giornata nazionale dedicata a tutti coloro che amano condividere attimi di felicità intonando a gran voce le loro canzoni preferite. Del resto, nell’ultimo periodo il karaoke è tornato più forte che mai come protagonista di serate tra amici, di programmi televisivi e come formula di intrattenimento di locali dedicati in Italia.

Il Karaoke Day culminerà in un party incredibile, Canta Tu Karaoke Celebration. Gli ospiti presenti – così come tutti coloro che vorranno unirsi a questa grande festa collegandosi ai social di Canta Tu direttamente da casa – potranno celebrare il Karaoke Day insieme a un guest musicale d’eccezione e un giovane presenter seguitissimo sui social, che verranno svelati durante il party.

Per l’occasione l’iconico Canta Tu lancia il Canta Tu Pro, il nuovo modello ancora più potente e performante, per invitare gli appassionati del karaoke a divertirsi in compagnia sulle note dei brani più amati.

La storia del karaoke

Tante le curiosità che ruotano attorno al karaoke ma prima fra tutte la storia della sua origine, che dimostra come una situazione apparentemente di difficoltà possa essere trasformata in un’opportunità. Tutto iniziò in Giappone, nel bar di una piccola città: un gruppo musicale non si presentò al concerto e il proprietario, per non far perdere ai propri clienti la serata di divertimento, mise della musica e invitò i presenti a cantare al posto della band. Il nome stesso karaoke è proprio l’unione di due parole che raccontano questa situazione: Kara (vuota) e Kesutora (orchestra).

Nato in Giappone e diffusosi nell’intera Asia, che attualmente è il Continente in cui il karaoke è più diffuso, questo fenomeno è stato inarrestabile e ha valicato i confini geografici, arrivando in Europa e proprio nel nostro Belpaese, che negli anni ’90 ne ha visto un primo successo, anche con il programma omonimo di Fiorello, ed ora sta tornando a gran voce con programmi, locali e serate a tema.

Da sempre terra di musica e patria di celebri compositori e artisti, l’Italia non si è persa l’occasione di farsi notare quando questa formula di intrattenimento si è fatta strada anche nei nostri locali. È infatti italiano il detentore del Guinness World Record della performance più lunga di sempre al karaoke: Leonardo Polverelli, originario di Igea Marina, nel 2011 ha eseguito una maratona no stop con una performance al karaoke durata 101 ore, 59 minuti e 15 secondi e una playlist composta da 1295 brani.

