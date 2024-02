Nel primo spot della campagna, la leggenda degli allenatori Mourinho ispira il team TOPPS in vista dell’imperdibile competizione.

A quattro mesi dall’inizio di UEFA EURO 2024, i preparativi per il torneo sono in pieno fermento. Non solo nella Germania, paese ospitante, ma anche negli uffici londinesi di Fanatics Collectibles, sede del prestigioso marchio di carte collezionabili TOPPS. Al centro di questa fase intensa di lavoro c’è l’ambassador TOPPS: il rinomato allenatore José Mourinho.

Dopo l’annuncio della partnership tra Fanatics Collectibles e la UEFA, seguito da un grande clamore mediatico grazie ai meme di TikTok (Io sono José Mourinho), The Special One sta mettendo in campo tutte le sue capacità motivazionali e il suo carisma per guidare i dipendenti di Topps verso il massimo delle prestazioni. Questo è evidente nella nuova e divertente clip prodotta dall’agenzia creativa Jung von Matt SPORTS, che sarà diffusa su varie piattaforme di social media, realizzata dalla rinomata casa di produzione cinematografica 27km (regia: Peter Lydon).

José Mourinho e i content creator per TOPPS: c’è anche Omar Amoum

Accanto a Mourinho, compaiono brevemente noti content creator internazionali come Jeremy Lynch dei The F2 (UK), Knossi, Aaron Troschke, PushDich TCG (Germania) e l’italiano Omar Amoum (che ha incontrato Mourinho di persona durante le riprese dello spot). Questo è solo il primo di una serie di tre spot che verranno rilasciati nelle prossime settimane. Dopo aver entusiasmato il team TOPPS per UEFA EURO 2024, i prossimi due spot si concentreranno sui prodotti principali di TOPPS: il leggendario album di figurine e le carte Match Attax.

Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA di Fanatics Collectibles, commenta: «Con questa campagna, in qualità di partner ufficiale, aumentiamo notevolmente l’anticipazione per UEFA EURO 2024. Mourinho dimostra ancora una volta perché è chiamato The Special One e perché è la scelta perfetta per noi come ambassador del marchio e product manager. Dopo il primo spot, in cui Mourinho ha subito raggiunto lo status di cult con il suo autoironico approccio, sono convinto che i prossimi spot, con la partecipazione di influencer famosi, conquisteranno il cuore degli appassionati di calcio».