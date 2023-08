La celebre società di giochi e intrattenimento offre ai fan un assaggio dell’adattamento televisivo di ‘Exploding Kittens’.

L’annuncio di Netflix è arrivato ormai un anno fa, scuotendo – come prevedibile – la community: il gioco da tavolo Exploding Kittens sarà adattato per un gioco per dispositivi mobili e per una serie tv sulla piattaforma. Ora la società di giochi e intrattenimento (dal nome Exploding Kittens) ha lanciato il nuovo gioco Exploding Kittens: Good vs. Evil, basato sulla serie animata Netflix per adulti di imminente uscita. Si tratta di una nuova versione standalone del gioco di carte originale, progettata però all’interno del mondo immaginario della serie TV.

«Adattare Exploding Kittens in uno show televisivo è stato uno dei nostri sforzi creativi più soddisfacenti. – ha affermato Elan Lee, co-creatore e CEO di Exploding Kittens – Non solo i fan dello show potranno vedere i loro nuovi personaggi preferiti su tutte le carte Good vs. Evil, ma i fan nuovi ed esistenti vivranno un’esperienza di gioco entusiasmante, con una nuova meccanica di gioco che mette i giocatori l’uno contro l’altro in una battaglia di ingegno per competere per la carta più potente del gioco!».

Come si gioca a Exploding Kittens: Good vs. Evil

Exploding Kittens: Good vs. Evil offre la stessa modalità di gioco (una versione della roulette russa alimentata da gattini) che i fan conoscono e amano. Tuttavia, il nuovo titolo capovolge la sceneggiatura portando i fan nel mondo narrativo dello show, introducendo nuove carte personaggio della serie in arrivo. Queste includono una carta Gattodivino, considerata la carta più potente mai creata nell’universo di Exploding Kittens, e Gattodiabolico, che fa esplodere immediatamente un giocatore senza la protezione di una carta Disinnesgatto. Il gioco offre anche quattro nuovi poteri delle carte con brillanti allusioni tematiche allo spettacolo, tra cui le carte Armageddon e Scatena il Caos, ognuna delle quali presenta nuove meccaniche di gioco per offrire ai fan un’esperienza nuova.

«Creare la serie con Netflix è stato un sogno che diventa realtà. – ha dichiarato Matthew Inman, Chief Creative Officer di Exploding Kittens e creatore di The Oatmeal – Good vs. Evil ci ha permesso di dare ai fan un’anteprima di ciò che lo show ha in serbo, e speriamo che si divertano a giocare tanto quanto noi ci siamo divertiti a crearlo».

Ideale per giocatori dai 7 anni in su, Exploding Kittens: Good vs. Evil è facile da imparare, richiede circa 15 minuti per partita e può essere apprezzato da gruppi di 2-5 giocatori. Il gioco sarà disponibile a partire dal 5 settembre 2023 nei negozi fisici e online.