Una campagna globale, in occasione di Disney100, per stimolare le famiglie a giocare insieme. E c’è anche un Manifesto.

Nasce – grazie agli sforzi di The Walt Disney Company e dell’Institute of Imagination – il Manifesto per il Gioco d’Immaginazione. L’obiettivo è stimolare l’attività del gioco condiviso, sottolineandone l’impatto positivo per le generazioni future e invitando genitori, tutori ed educatori a considerarla una priorità.

Secondo una nuova ricerca promossa da Disney, oltre la metà (il 54%) dei genitori italiani crede che non si possa ignorare l’importanza del gioco nello sviluppo dei bambini, in quanto possibile portatore di diversi benefici. Tra questi: la costruzione di abilità sociali (51%), un aumento della creatività (60%) e dell’apprendimento di capacità di pensiero innovativo (63%).

Il Manifesto accompagna il lancio della campagna globale Disney100 – Giochiamo, ispirata all’eredità di 100 anni di storie senza tempo. Personaggi indimenticabili e prodotti sorprendenti, per ispirare le famiglie a giocare insieme e a celebrare quei momenti speciali legati alla crescita dei più piccoli.

Disney100 – Giochiamo, la campagna globale

L’iniziativa Disney100 – Giochiamo riunisce Maestri di palcoscenico, bambini, artisti e influencer. È inoltre supportata dall’Institute of Imagination, organizzazione benefica inglese, leader nel settore dell’educazione infantile che progetta e diffonde esperienze di apprendimento creativo attraverso l’arte, la scienza e le tecnologie digitali, per offrire ai bambini di oggi la possibilità di poter costruire un futuro migliore, per tutti.

Sul canale YouTube @DisneyJuniorIT e sul profilo Instagram @disneyit sono disponibili diversi video tutorial. Ma c’è anche un nuovo filtro Instagram interattivo Disney100 – Giochiamo che genera nuove idee di gioco personalizzate. Ispirati alle storie e ai Personaggi Disney, Pixar, Disney Princess, Star Wars e Marvel, i video sono pensati per aiutare le famiglie a giocare con strumenti di uso quotidiano disponibili in tutte le case.

