Per la prima volta, tutto il mondo potrà contribuire a risolvere l’omicidio del famoso Dottor Black: basterà seguire Cluedo su Instagram.

Cluedo diventa digital e sbarca per la prima volta in assoluto e in esclusiva mondiale su Instagram. Hasbro ha infatti avviato sul social media una vera e propria indagine internazionale partita l’1 marzo e che durerà per tutto il mese. I follower di tutti i paesi possono trasformarsi in attenti detective, alla ricerca della tanto agognata soluzione al più celebre dei delitti.

Intanto, i giocatori hanno potuto iniziare a raccogliere prove sulla pagina Instagram italiana. Possono incontrare (virtualmente) i sospettati, immergersi nel mondo di Cluedo e tentare di risolvere il complesso caso. I fan potranno anche seguire le cronache settimanali dei progressi dell’indagine su Instagram da parte di Ashley Flowers, autrice di bestseller del New York Times e conduttrice del podcast numero 1 dedicato al true crime. Grazie all’Unreal Engine e alla tecnologia di motion capture, ogni giorno Cluedo condividerà nuove prove, le dichiarazioni e gli alibi dei sospettati e dei testimoni. Oltre a resoconti che attireranno gli spettatori di tutto il mondo e li guideranno attraverso i colpi di scena di un nuovo mistero targato Cluedo.

Partner speciali dell’indagine i noti produttori di supercar ad alte prestazioni McLaren, il brand di moda americana di lusso Halston e il fornitore di sistemi smart di sicurezza domestica Ring. Il coinvolgimento degli sponsor durerà per tutta l’inchiesta. Il fine è quello di integrare nel mistero questi nomi così iconici, trasportando ulteriormente i personaggi senza tempo di Cluedo nel mondo reale.

«Espandendo la narrazione su più formati digitali e fisici, stiamo aprendo nuovi orizzonti per il classico gioco del delitto. – ha dichiarato Adam Biehl, SVP e General Manager di Hasbro Gaming – Siamo entusiasti di offrire ai fan di tutto il mondo l’opportunità di vedere, per la prima volta in assoluto, i loro personaggi preferiti di Cluedo, icone del gioco, vivere anche al di fuori tabellone un’esperienza immersiva e un’indagine intrigante come mai prima d’ora».

L’indagine digital di Cluedo parte da New York City

L’indagine globale di Cluedo ha preso formalmente il via nei giorni scorsi direttamente a New York City. Qui si è tenuta un’esperienza immersiva dedicata alla vittima più famosa al mondo: il Dottor Black. Insieme a Ashley Flowers, gli ospiti sono stati invitati con il pretesto di partecipare a una cerimonia in onore di Dottor Black nella sua dimora. In realtà, è stato un espediente per partecipare a un grande gioco immersivo dedicato a VIP, content creator e podcaster di gialli alla ricerca di materiale compromettente, conversazioni segrete e dettagli scomodi per alimentare le future indagini legate al delitto irrisolto del Dottor Black. L’esperienza si è rivelata un semplice prequel del nuovo mistero di Cluedo, in un contesto animato da attori, dove è anche stato trasmetto per la prima volta il trailer cinematografico ufficiale.