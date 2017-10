La nostra intervista ad Alexia, che ci parla del nuovo album di inediti Quell'altra.

di Grazia Cicciotti - 02 Ottobre 2017

'Quell'altra' Alexia, 50 anni e 20 anni di carriera in un album: "Ora voglio vivere solo di emozioni"

Il 29 settembre è uscito il nuovo album di inediti di Alexia, Quell’altra. Un titolo significativo, perché - a 50 anni e con 20 anni di carriera alle spalle - l’artista si è riscoperta, sia come donna che come interprete. Ne ha di storie da raccontare, del resto, Alexia: dalle prime hit dance alla vittoria a Sanremo, passando per i numerosi Festival all’estero. Eppure, l’interprete ha avuto bisogno di fermarsi, di ritrovare la passione per quello che è, a tutti gli effetti, un impegno a tempo pieno.

Arriva così, due anni dopo Tu puoi se vuoi, un nuovo progetto realizzato da un nuovo gruppo di lavoro. A partire da Mario Lavezzi (“Il più giovane di tutti” scherza Alexia) che ha curato la produzione artistica di Quell’altra, per arrivare ai numerosi autori che hanno attivamente partecipato alla stesura dei 10 inediti che compongono la tracklist (Giuseppe Anastasi, Bungaro, Cesare Chiodo, Alberto De Rossi, Piero Simonetta, Piero Romitelli, Lorenzo Vizzini, Zibba e Mogol).

“Non è questa l’occasione per fare bilanci, piuttosto una nuova fase della mia vita umana e professionale - ha dichiarato Alexia - 50 anni e un nuovo disco che segna un cambiamento: ho rinnovato la mia carta d’identità artistica e personale, ma senza rinnegare o buttare via nulla del mio passato. Lavorando al disco ho incontrato 'quell’altra' Alexia e ho riscoperto la voglia di vivere e quell’energia proprie dell’altra me”.

Di questo e molto altro (per la prima volta, Alexia ‘affronterà’ un Instore) ci ha parlato l’artista nella nostra intervista, mettendosi a nudo e spiegandoci cos’è per lei, oggi, la musica.

