Roma, questo è il monumento più vistato d’Italia e non si tratta del Colosseo

L'Italia e Roma sono ricche di meraviglie, ma vi siete mai chiesti qual è il monumento più visitato di Italia? Sappiate che non è il Colosseo

Le bellezze di Roma sono tantissime; un monumento più bello dell’altro, uno scorcio della città più mozzafiato del precedente. Se vi state chiedendo quale sia il monumento più visitato della Città Eterna (e d’Italia), potreste rimanere sorpresi. Verrebbe spontaneo pensare al Colosseo, e invece non è così.

LEGGI ANCHE:– La stazione più piccola al mondo si trova al centro di Roma

La risposta arriva da Musement, che ha realizzato una mappa delle regioni d’Italia con i monumenti più visitati. Sono state prese in considerazione 2000 opere (piazze escluse) e per ognuna di queste controllate le recensioni su Google. Quelle con il maggior numero sono state considerate le più visitate.

Così è emerso che il monumento più visitato d’Italia e di Roma non è il Colosseo, bensì la Fontana di Trevi. Per un turista in visita nella capitale, non può mancare una tappa alla splendida opera la cui costruzione fu iniziata nel 1732 e conclusa nel 1759.

Resa indimenticabile da celebri film, uno su tutti ‘La dolce vita’ di Federico Fellini, è anche protagonista di molte storie e leggende. Tra queste la tradizione più nota è il lancio di una monetina all’interno della fontana; secondo la tradizione questo atto va fatto ad a occhi chiusi dando le le spalle a palazzo Poli. In questo modo il desiderio di tornare in questa affascinante città verrà esaudito.

@Shutterstock