Lombardia, la città fantasma con un bosco inquietante: il borgo da visitare a Halloween

Avete mai sentito parlare di Consonno? È un borgo in Lombardia da visitare nel periodo di Halloween

Halloween si avvicina e molti si stanno organizzando per andare a fare un weekend lontano dalla propria città in qualche posto caratteristico. Sono tanti i borghi da visitare, ma ce n’è uno in particolare che potrebbe fare al caso vostro. Si tratta della città fantasma che si trova in Lombardia. Avete mai sentito parlare di Consonno?

Halloween, Consonno è il posto giusto da visitare in questo periodo

Consonno è uno dei posti meno conosciuti della Lombardia, ma da visitare soprattutto nel periodo di Halloween vista la sua storia insolita e curiosa. Fino agli anni Sessanta era una città come tutte le altre, immersa nel verde con 300 abitanti, poi il Conte Mario Bagno ha deciso di trasformarla nel mondo dei balocchi: ha cacciato gli abitanti, buttato giù i pochi edifici: un gruppo di case raggruppate attorno alla chiesa, il comune, l’osteria, l’unica bottega del paese. Ed ha voluto slot machine e un percorso automobilistico. Almeno, questo avrebbe dovuto essere il progetto andato in fumo a causa di una frana che ha distrutto l’intero paese. Così Consonno divenne un borgo fantasma.

Della cittadina sul Monte di Brianza, frazione del Comune di Olginate resta solo una chiesetta, la chiesa di San Maurizio, con l’annessa casa del cappellano e il cimitero, ma dopo l’abbandono è rinata grazie all’Associazione Amici di Consonno che ha deciso di salvare il borgo e collaborare con il Comune di Olginate e la proprietà della famiglia del conte Bagno.

Oggi è possibile visitare la città da aprile a ottobre, ma si consiglia il periodo di Halloween perché l’atmosfera è suggestiva. Per raggiungere il luogo bisogna percorrere una strada in salita attraverso un bosco che rappresenta la porta d’accesso a un mondo quasi dimenticato. Sullo sfondo compare una sbarra: benvenuti a Consonno.

FOTO: SHUTTERSTOCK