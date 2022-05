Frantoi in Festa in Tuscia: dal 2 al 5 Giugno degustazioni, visite guidate e passeggiate a cavallo

L'Olio Extravergine d'Oliva di Canino al centro di Frantoi in Festa, un evento alla scoperta della Tuscia dal 2 al 5 giugno 2022

Arriva Frantoi in Festa, la festa dell’olio e della biodiversità in Tuscia, organizzata dalla DMO ‘La Francigena e Le Vie del Gusto in Tuscia‘ in collaborazione con il Comune di Canino e in sinergia con tutti gli operatori locali.

Frantoi in Festa: a Canino si celebra il rinomato olio extravergine di oliva e l’intero territorio del comune della Tuscia. Tra degustazioni e visite guidate, passeggiate a cavallo ed escursioni di archeotrekking, dal 2 al 5 giugno 2022 ce n’è davvero per tutti i gusti! Photo Credits: Delo Bucci via HF4

Frantoi in festa: a Canino dal 2 al 5 giugno l’appuntamento imperdibile alla scoperta della Tuscia

Dal 2 al 5 giugno 2022, Frantoi in Festa diventa un appuntamento imperdibile a Canino, in provincia di Viterbo, grazie ad un evento organizzato dalla DMO ‘La Francigena e Le Vie del Gusto in Tuscia‘.

Ma ad essere protagonista non sarà soltanto il rinomato olio extra-vergine di Canino, che deve la sua fama ad una produzione di olivi millenari. Tutto il territorio locale esploderà nel suo massimo splendore grazie a paesaggi mozzafiato, scoperte enogastronomiche e vestigia archeologiche.

Il programma dell’evento dal 2 al 5 giugno

Si comincia il 2 giugno con la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Vulci e la degustazione al Frantoio Cerrosughero di Laura De Parri. Venerdì è invece in programma una visita al centro storico di Canino e al Museo della Ricerca Archeologica, alla quale seguirà una degustazione presso l’Oleificio Sociale Cooperativo di Canino.

Sabato 4 giugno è prevista la visita all’Azienda Agricola Frantoio I&P di Paolo Borzatto, unita ad una passeggiata a cavallo a cura dell’Associazione Ippica Santa Lucia.

Si chiude in bellezza domenica 5 giugno con un’escursione avventura a cura dell’Associazione Archeotrekking Vulci Canino, unita ad una degustazione presso la Cooperativa Olivicola di Canino.

Photo Credits: Delo Bucci via HF4