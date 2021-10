Cuneo, Abbazia Santa Maria di Staffarda: la curiosità sui pipistrelli che in pochi conoscono

Nella pianura piemontese sorge l'Abbazia di Staffarda, un complesso di origine medievale istituito dai monaci cistercensi.

È datata 1200, quando i monaci qui costruirono le cascine, le abitazioni per i contadini e il resto degli edifici. Si trova nel comune di Revello, in provincia di Cuneo

Dopo aver raggiunto il massimo splendore tra il XII e il XIII secolo, nel 1690 durante la battaglia di Staffarda venne in parte danneggiata.

Nonostante le vicende, oggi il suo meraviglioso chiostro in stile gotico è visitabile, così come tutto il resto dell’abbazia.

Ogni anno qui fa ritorno una colonia di pipistrelli, che arrivano verso aprile per poi volare via intorno a ottobre. Si tratta di una delle colonie più grandi d’Italia: le femmine di pipistrello infatti ricordano dove sono nate e vi fanno ritorno a loro volta per far nascere i piccoli.

