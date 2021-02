L’Abruzzo è la vera Terra di Mezzo

Sospeso fra realtà e fantasia, in provincia di Chieti c'è un mondo parallelo, dove vivono gli Hobbit. Ma la geografia tolkeniana somiglia molto anche ad altre zone della regione

Se siete appassionati del meraviglioso mondo creato da J.R.R Tolkien, non potete non fare un salto nella sua versione italiana: merito della natura, che in Abruzzo è selvaggia e incontaminata proprio come in uno dei libri della saga de Il signore degli anelli, ma anche della passione di tante persone che hanno deciso di ricreare a Bucchianico, un piccolo comune nella provincia di Chieti, una vera Contea degli Hobbit.

Come si legge sulla pagina Facebook “My hobbit life”, il progetto è ancora in divenire ma ci sono già diversi elementi identificativi: la Collina, i boschi ombreggiati, l’azzurro fiumiciattolo e una piccola casa hobbit esistono già e anche lo stile di vita, gioioso e semplice, è proprio quello giusto.

Vedendo il documentario “Ho incontrato un vero Hobbit” (realizzato dal Progetto Happiness) su Yotube si capisce meglio come tutto è nato: un ragazzo del posto, il pasticcere Nicolas Gentile, ha deciso di trasformare il suo sogno in realtà e come ha spiegato lui stesso alla telecamera, di togliere al mondo reale un pezzo di terra per trasportarlo nel mondo della fantasia e viverci.

Bucchianico è diventato un vero e proprio ombelico del mondo per gli appassionati delle saghe fantasy: feste a tema, eventi, reading letterari hanno scandito inverni ed estati sotto il segno degli Hobbit, finchè purtroppo la pandemia ha fermato un po’ tutto.

Ma il sogno continua e non sarà certo il Covid a scoraggiare i pacifici ma coraggiosi Hobbit.

L’Abruzzo viene considerata la Terra di Mezzo per i suoi stupendi paesaggi: la Piana di Campo Imperatore viene definita anche il Piccolo Tibet e nell’immaginario tolkeniano potrebbe essere Rohan, mentre Gondor potrebbe ricordare il fantastico castello di Rocca Calascio.

Per conoscere meglio il progetto, vi rimandiamo alla pagina My Hobbit Life: se passate da quelle parti, un salto nella Contea è obbligatorio!