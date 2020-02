Dopo la lunga pausa sanremese, lunedì 10 febbraio in prima serata su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata di Italia è nata una nuova storia d’amore, quella tra Clizia e Paolo che nella notte tra sabato e domenica si sono baciati. Alfonso Signorini inviterà Francesco Sarcina al GF Vip per un eventuale confronto con l’ex moglie?

Francesco Sarcina al GF Vip

Erano in tanti ad aspettare che dopo il lungo corteggiamento, Clizia e Paolo ufficializzassero l’evidente feeling tra i due con un bacio. E le labbra della modella siciliana e del figlio d’arte romano si sono incontrate nella notte tra sabato e domenica, mentre chiacchieravano in giardino.

Una relazione che aveva avuto il benestare, ancor prima che nascesse, dalla madre di lui, Eleonora Giorgi, ex gieffina anche lei. L’attrice era entrata a sorpresa nella casa per benedire la coppia e invitarli a viversi al meglio questo esperienza.

Ma la love story tra Clizia e Paolo potrebbe non essere accettata da tutti, sia fuori che dentro la casa. Era palese, infatti che Antonio Zequila avesse un debole per la ragazza: sarà geloso? E che ne penserà l’ex marito Francesco Sarcina, impegnato fino a poche ore prima sul palco dell’Ariston, della performance amorosa dell’ex moglie?

In tanti si chiedono se Alfonso Signorini inviterà il cantante de Le Vibrazioni per un confronto attesissimo, alla luce anche del gossip sul presunto tradimento con Riccardo Scamarcio.

Sarcina, intanto, sembra essere al corrente di quanto avvenuto al GF Vip tant’è che scherzando con Mara Venier a Domenica In ha ironizzato: “Sono già dentro al gossip”.

Le altre anticipazioni

Ma nella decima puntata del GF Vip, non è solo Sarcina ad essere atteso (ci andrà mai?). Dopo le foto di Pietro con un’altra donna, rivelatasi la sua ex, Antonella Elia avrà la possibilità di incontrarlo per un chiarimento?

Visite inattese anche per Antonio Zequila: dopo lo scontro con Valeria Marini e la reunion con Eva Robin’s, l’attore campano si troverà faccia a faccia con Lory del Santo che ha qualcosa da dirgli.

Infine, brutte notizie per Pago: qualcuno dall’esterno non gradisce il riavvicinamento a favor di telecamere con Serena Enardu e lo incontrerà per dirglielo.