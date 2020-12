La Caserma il nuovo reality di Rai2 arriva a Gennaio. Siete pronti?

Arriverà a gennaio 'La Caserma' nuovo docu-reality. Come se la caveranno 21 ragazzi tra i 18 e i 22 anni a vivere in una caserma di montagna?

Tra i programmi più attesi del nuovo anno c’è senza ombra di dubbio ‘La Caserma’ il nuovo documento-reality targato Rai2. Dopo il successo de ‘Il Collegio’ una nuova avventura vedrà coinvolti 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni.

La Caserma il nuovo reality di Rai2 arriva a Gennaio. Siete pronti?

Leggi anche:>> Il Collegio, una ‘mini Ferragni’ nella scuola: la reazione di Chiara Ferragni per la fashion blogger Rebecca Mongelli

Per sei settimane vivranno all’interno di una caserma di montagna a Levico (provincia di Trento). Un set unico che li metterà a contato con la natura e soprattutto li metterà alla prova. Tanta emozione e una straordinaria esperienza di convivenza e crescita personale per i nostri giovani protagonisti.

Il programma realizzato da Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine, si basa sul format internazionale ‘Lads Army’ che pone al centro dell’attenzione la millennial generation poco raccontata in tv e poco abituata alle regole della vita di gruppo. Cosa accadrà? Non resta che attendere Gennaio 2021 per poterlo scoprire.

Crediti foto@Ufficio Stampa Daniele Mignardi Promopressagency