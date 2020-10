Il Collegio, una ‘mini Ferragni’ nella scuola: la reazione di Chiara Ferragni per la fashion blogger Rebecca Mongelli

La 15enne di Sesto Fiorentino, alla domanda "cosa vuoi fare da grande" risponde direttamente "Chiara Ferragni": ecco come ha reagito la vera Chiara sui social

Si chiama Rebecca Mongelli, ha 15 anni e viene da Sesto Fiorentino: al momento è una concorrente de “Il Collegio” su Rai2, ma in futuro sarà la nuova Chiara Ferragni. O almeno è quello che spera lei!

Il Collegio Rebecca Mongelli si definisce una “mini Ferragni”

La giovane e biondissima Rebecca ha le idee ben chiare: nella scheda di presenrazione de Il Collegio si definisce una “mini Ferragni”, mostra la borsa con le sue iniziali e racconta di scendere anche a buttare la spazzatura ben vestita e con il telefono. Il tutto spalleggiata dalla mamma, che la definisce una leader che lancia mode nel suo gruppo.

Durante la prima puntata, Rebecca è stata colta in flagrante dalla sorvegliante con delle lamette ed ha ammesso candidamente che le servono per togliersi i peli e non diventare “come Chewbecca”: poi, alla domanda diretta della sorvegliante che le ha chiesto cosa volesse fare da grande, ha risposto “Chiara Ferragni”.



Cosa ne pensa la Chiara Ferragni originale? Ovviamente in molti le avranno segnalato il video, postato dal profilo ufficiale del relaity di Rai2 e Chiara ha commentato con una faccina sorridente ma perplessa.

Rebecca è sicuramente un personaggio interessante e lo dimostrerà nel suo percorso a “Il Collegio”, ma forse pecca un po’ di originalità: ispirarsi a Chiara Ferragni va bene, pensare di clonarla però è un’altra cosa!