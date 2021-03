L'opinionista per eccellenza Tina Cipollari, ha stupito Federico Fashion Style aprendo in anticipo una dolce sorpresa

Tra le clienti vip di Federico Fashion Style c’è Tina Cipollari che nella puntata di martedì 9 marzo sorprenderà tutti nel salone con un gesto inaspettato.

Che Federico Fashion Style sia un vulcano di idee questo lo abbiamo imparato a conoscere e tra le nuove produzioni ci sono delle speciali uova di Pasqua. Fashion Easter questo il nome dello speciale uovo di cioccolato che si trova in tre formati: S, M, L. Le prime due taglie sono già esaurite, mentre restano a disposizione solo 17 pezzi della L: 3,5 Kg di finissimo cioccolato al latte a 129,90€.

E vedendo l’espressione di Tina Cipollari sospettiamo che sia buonissimo. L’opinionista per eccellenza era nel salone per aggiustare il suo look, ma non ha saputo resistere all’uovo di cioccolato. “Tina ha le sue voglie” dice ridendo Federico mentre sotto i suoi occhi, Tina fa un gesto inaspettato.

Con vivacità e un pizzico di voracità la Cipollari ha scartata in anticipo il suo uovo di Pasqua mangiandone un bel pezzo. Nelle intenzioni di Tina c’era la volontà di condividere il cioccolato con le altre donne presenti.

Cos’altro accadrà nel Salone delle Meraviglie?! Non resta che vedere il doppio appuntamento di martedì 9 marzo su Real Time.

Crediti foto@Ufficio Stampa Eleonora Teti