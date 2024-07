Cosa fare nel weekend del 6 e 7 luglio a Roma e in provincia? Tanti eventi e appuntamenti da non perdere

Il primo fine settimana di luglio è alle porte e Roma si prepara ad accogliere migliaia di persone per eventi e appuntamenti da non perdere. Nella città eterna e dintorni sono tante le cose da fare: di seguito tutti i dettagli per trascorrere il weekend del 6 e 7 luglio.

Weekend 6 e 7 luglio 2024, cosa fare a Roma e dintorni

Tutti gli appuntamenti del weekend del 6 e 7 luglio a Roma e dintorni:

Melodie in Villa il progetto che porta la grande musica nelle ville e nei parchi della città, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dal Dipartimento Attività Culturali, a cura di Zètema Progetto Cultura e dell’associazione Enarchè. Il 7 luglio alle ore 11 a Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1), replica di Autori romani nel mondo a cura del Quartetto Pessoa.

Villa Ada Festival il 7 luglio, appuntamento alle 21 con Villa Ada Posse, progetto sulla scena musicale raggamuffin che vedrà esibirsi Lady Flavia, Raina e Ginko. Tranne dove diversamente indicato, ingresso gratuito.

Videocittà , VII edizione nel complesso Eni del Gazometro Ostiense (via del Commercio 9/11) dal 5 al 7 luglio torna il festival ideato da Francesco Rutelli, con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, che indaga i più innovativi codici dell’audiovisivo e del digitale. Installazioni maestose, videoarte, esperienze immersive, live e dj set, talk, AV experience e tanto altro accenderanno, anche quest’anno, la più grande area di archeologia industriale d’Europa.

, dal 6 al 14 luglio il Parco dell’Appia Antica farà da palcoscenico alla III edizione del Roma Unplugged Festival, la kermesse firmata Eticaarte sotto la direzione artistica di Gian Luca Pecchini. Otto giorni di live, lezioni-concerto, una masterclass e un concerto itinerante, visite guidate e racconti di storia. Naomi Berrill sarà presente il 7 luglio per raccontare il Complesso di Massenzio e alle 10.30 terrà una lezione-concerto matinée gratuita presso il Mausoleo di Cecilia Metella, in duo con il violoncellista Andrea Beninati con il progetto Islanders. Festa al Mercato di Testaccio.

Avete deciso come trascorrere il weekend? A voi la scelta.

