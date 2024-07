Cosa fare nel weekend del 13 e 14 luglio a Roma: tante le iniziative, gli eventi per grandi e piccoli, tutti i dettagli

Nuovo weekend alle porte, siamo a metà luglio e le alte temperature si iniziano a far sentire. C’è chi ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa e chi, invece, aspetta agosto per concedersi le vacanze estive. Intanto, il fine settimana del 13 e 14 luglio a Roma e dintorni è ricco di eventi da non perdere. Scopriamoli insieme.

Weekend a Roma e dintorni cosa fare il 13 e 14 luglio

Ecco alcuni eventi previsti per il weekend a Roma e dintorni nei giorni 13 e 14 luglio:

Melodie in Villa : si inaugura la quarta settimana di programmazione di Melodie in Villa, il progetto che porta la grande musica fuori alle sale concerto, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, e a cura di Zètema Progetto Cultura e dell’associazione Enarchè. Palchi d’eccezione sono ville e parchi della città, come Villa Fiorelli (piazza Fiorelli) che il 14 luglio ospiterà, alle ore 11, il concerto di musica etnica della BabelNova Orchestra (ex Orchestra di Piazza Vittorio) che eseguirà musiche provenienti da diverse parti del mondo e contaminate con sonorità moderne.

Arena Garbatella : torna l'atteso appuntamento con Arena Garbatella, la grande sala cinematografica all'aperto, nel parco Maurizio Arena in piazza Benedetto Brin, ideata e a cura di Olivud srl. Fino all'8 settembre, una ricca programmazione che porterà al pubblico le pellicole più rappresentative del 2023 e 2024, con una particolare attenzione alla commedia italiana e alle opere segnalate ai David di Donatello

: torna l’atteso appuntamento con Arena Garbatella, la grande sala cinematografica all’aperto, nel parco Maurizio Arena in piazza Benedetto Brin, ideata e a cura di Olivud srl. Fino all’8 settembre, una ricca programmazione che porterà al pubblico le pellicole più rappresentative del 2023 e 2024, con una particolare attenzione alla commedia italiana e alle opere segnalate ai David di Donatello Villa Ada Festival prosegue fino al 15 agosto. La manifestazione proposta da Knock s.r.l. nel cuore di Villa Ada (ingresso da via di Ponte Salario 28). Tra gli appuntamenti in programma il 13 luglio la reggae-pop band InnaCantina presenterà live il nuovo album (ingresso gratuito).

Sagra della Pecora a Viale Fiume Treja a Civita Castellana. Saranno disponibili piatti degustazione a base di uno dei prodotti più prelibati del territorio. I menu, a base di piatti di pecora, vedono un grande ritorno delle polpette e delle costolette fritte ma vi saranno anche alternative per gli allergici al glutine, con spazi e menu appositamente dedicati.

a Viale Fiume Treja a Civita Castellana. Saranno disponibili piatti degustazione a base di uno dei prodotti più prelibati del territorio. I menu, a base di piatti di pecora, vedono un grande ritorno delle polpette e delle costolette fritte ma vi saranno anche alternative per gli allergici al glutine, con spazi e menu appositamente dedicati. Roma Unplugged Festival: fino al 14 luglio il Parco dell’Appia Antica ospita la III edizione del Roma Unplugged Festival, la kermesse proposta da Eticaarte sotto la direzione artistica di Gian Luca Pecchini.

fino al 14 luglio il Parco dell’Appia Antica ospita la III edizione del Roma Unplugged Festival, la kermesse proposta da Eticaarte sotto la direzione artistica di Gian Luca Pecchini. Sagra dei Maccaroni Canepinesi a Canepina, piazzale Primo Maggio il 12, 13 e 14 luglio.

FOTO: SHUTTERSTOCK