A che ora è preferibile raggiungere il famoso glass

Conta alla rovescia per la nuova stagione di Viva Rai 2.

Come ormai tutti sanno, la location del programma è stata spostata da Via Asiago al Foro Italico.

La prima puntata andrà in onda il 6 Novembre alle 7.

Per chi volesse seguire il programma indiretta, non è necessario acquistare alcun biglietto.

E’ stato lo stesso Fiorello, conduttore dello show mattutino, ad informare tutti i fan.

A che ora è meglio arrivare al Foro Italico per assistere alla puntata in diretta?

Come suggerito dal conduttore del programma, è consigliato arrivare al Foro Italico intorno alle 6,30 del mattino.

Marco Mengoni ci sarà?

Attori, cantanti, registi e volti noti del mondo dello spettacolo animeranno anche questa nuova stagione di Viva Rai 2.

A dare avvio alle danze sarà Marco Mengoni: ebbene si, a quanto pare le voci che circolavano sui social sembrerebbero confermate.

Lo dimostra anche l’ultimo video di presentazione del programma