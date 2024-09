Dopo il parco della Caffarella, gli scoiattolini raggiungono anche Villa Borghese: ecco cosa sappiamo su questi curiosi animali

Gli scoiattoli hanno conquistato la città eterna e dopo l’incontro al Parco della Caffarella è possibile trovarli anche a Villa Borghese. Qualcuno, infatti, ha paragonato il grande parco a quello di New York ma chiunque si inoltri deve fare attenzione.

Scoiattoli a Villa Borghese: un errore da non fare

Passeggiare con degli scoiattoli in quel di Roma è un’opportunità rara e unica. Villa Borghese li accoglie a braccia aperte ma bisogna tenere conto di alcune cose che non devono essere mai sottovalutate. Essi si arrampicano e saltano tra gli alberi e non danno molta confidenza ai passanti. Dunque, secondo il Centro Recupero animali selvatici Lipu è importante evitare di dare da mangiare a questo animale poiché per lo scoiattolo sarebbe una penalizzazione e non un supporto.

Cosa fare, alcune raccomandazioni

Ciò che, invece, è possibile e doveroso fare è chiamare il centro recupero qualora ci fosse l’emergenza. ll centro Lipu si trova in via Ulisse Aldrovandi 2 ed è attivo tutti i giorni, compresi i festivi. Il numero di telefono per segnalazioni è: 06 320 1912.

Negli ultimi giorni è stato portato al centro un cucciolo di scoiattolo in cura, dopo essere stato trovato a terra con delle ferite. Inoltre, da tempo vi sono tre piccoli scoiattoli in età di svezzamento. Tutti sono stati trovati a Villa Borghese. “Il loro rilascio verrà fatto gradualmente, aprendo la voliera di ambientamento direttamente qui nella nostra struttura, che si trova all’interno della villa, e lasciandoli uscire: per questi piccoli, la strada per tornare in natura sarà davvero breve!”. Ha affermato il Centro Recupero.

Dunque, trovare degli scoiattoli in una città come Roma è una grande opportunità ma affinché ciò sia possibile bisogna fare attenzione a tutte le accortezze.

FOTO: SHUTTERSTOCK