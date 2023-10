Le opere riprodotte grazie alla realtà virtuale sono le più iconiche di Van Gogh e vanno da La notte stellata ai Girasoli, dalla Notte stellata sul Rodano all’Autoritratto, da I mangiatori di patate a Campo di grano con corvi, e infine la sua Camera da letto ad Arles, uno dei capolavori più conosciuti

Dal 28 ottobre 2023

al 31 marzo 2024

Next Museum

Corso d’Italia 37/d – Roma

Materiale stampa e immagini:

https://bit.ly/fotoVANGOGHexperience

____________________________________________________________________________________________________

Grazie a Next Exhibition, leader internazionale nella produzione e realizzazione di mostre multimediali,

arriva a Roma il format del Next Museum: negli spazi dell’ex Cinema Avila dal 28 ottobre apre al pubblico

Van Gogh Experience

NEXT MUSEUM

Dove la CULTURA gioca con la TECNOLOGIA

Next Exhibition, leader internazionale nella produzione e realizzazione di mostre innovative ed eventi culturali, apre a Roma il Next Museum, spazio multimediale, immersivo e tecnologico – nato per accogliere mostre immersive – dove la cultura gioca con la tecnologia.

Negli spazi dell’ex Cinema Avila – Corso d’Italia 37/d, a pochi passi da Villa Borghese – Next Museum ospiterà dal 28 ottobre 2023 al 31 marzo 2024 la prima mostra multimediale dal titolo Van Gogh Experience, un viaggio nel tempo che abbraccia il visitatore conducendolo nella vita, nelle suggestioni e nelle opere dell’artista più conosciuto al mondo.

L’evento è una produzione internazionale di Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma.

Il nuovo Next Museum di Roma è concepito per creare esperienze multisensoriali sull’arte, sulla storia e sulla società: le sale offrono tecnologie avanzate – videomapping, immagini 3D, ologrammi, visori di realtà virtuale – grazie alle quali la cultura diventa un’esperienza unica, incredibilmente emozionante, accessibile per tutti e adatta per tutta la famiglia.

La prima grande mostra multimediale presentata, Van Gogh Experience, è un vero e proprio viaggio nel mondo dell’artista, nei luoghi da lui visitati dove ha vissuto e lavorato, dalla città dell’Aja a Londra, da Amsterdam a Bruxelles, da Anversa a Parigi e infine ad Arles in Provenza.

Le opere riprodotte grazie alla realtà virtuale sono le più iconiche di Van Gogh e vanno da La notte stellata ai Girasoli, dalla Notte stellata sul Rodano all’Autoritratto, da I mangiatori di patate a Campo di grano con corvi, e infine la sua Camera da letto ad Arles, uno dei capolavori più conosciuti.

Il percorso si apre con il racconto della vita dell’artista grazie a una timeline, utile a far conoscere i fatti più salienti che hanno condizionato la sua arte. A seguire, il visitatore si immergerà nei suoi pensieri geniali e folli, riprodotti nella sala del videomapping: oltre mille metri quadri di superficie dove ogni cosa prende vita e diventa arte, a 360 gradi, in un viaggio a tinte scure ricco di pathos e drammaticità, a narrare il suo tormento e i suoi stati d’animo mentre dipingeva.

Il video viene proposto in loop ed è possibile visionarlo più volte, da diversi punti di vista: in piedi o comodamente seduti sui pouf disseminati nella stanza, col pubblico che diventa parte integrante del quadro scenico. L’osservatore diventa infatti protagonista dell’opera, ampliando i sensi verso onde di immagini e suoni, grazie anche ai brani di musica classica – da Mozart a Chopin, da Verdi a Bach, da Strauss a Beethoven e Schubert – per esaltare ancora di più l’emotività del viaggio.

Dopo la discesa negli inferi dell’anima di Van Gogh, nel blu profondo de La notte stellata, la risalita verso la luce, verso i colori e quel giallo vivo tanto amato nelle tele dell’artista. Presenti in mostra tre scenari, ideali come selfie opportunities per il pubblico: il campo di grano, i girasoli e la camera di Van Gogh.

In antitesi con quanto accade di consuetudine nei musei, l’organizzazione invita il pubblico a fotografare e a condividere la propria esperienza in mostra sui social, utilizzando i canali ufficiali: www.facebook.com/nextmuseum e www.instagram.com/next.museum

Fiore all’occhiello della mostra la sezione virtual reality (facoltativa e con biglietto accessorio) che consente, una volta indossato l’oculus – ovvero il visore per la realtà virtuale di ultima generazione – di vedere con gli occhi di Van Gogh, intento ad osservare il mondo e a trarre ispirazione dai paesaggi a lui più famigliari per le sue opere.

Non mancherà infine l’area interattiva didattica dove grandi e piccini potranno dare libero sfogo al proprio estro creativo.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

____________________________________________________________________________________________________

La mostra è aperta tutti i giorni:

– dal lunedì al venerdì 10 – 18

– sabato 10 – 20

– domenica e festivi 10 – 18

Ultimo ingresso consentito un’ora prima dell’orario di chiusura

Maggiori informazioni su:

– sito www.nextmuseum.net

– www.facebook.com/nextmuseum

– www.instagram.com/next.museum

PREZZI E MODALITÀ ACQUISTO BIGLIETTI

_____________________________________________________________________________________________________

Dal lunedì al venerdì:

• intero: 15,70 euro on-line; 14,50 euro box office

• ridotto: 13,70 euro on-line; 12,50 euro box office

Sabato, domenica e festivi:

• intero: 17,70 euro on-line; 16,50 euro box office

• ridotto: 15,70 euro on-line; 14,50 euro box office

Ridotto gruppi/cral (minimo 15 persone): 11,70 euro on-line; 10,50 euro box office

Ridotto scuole (minimo 15 alunni): 9,70 euro on-line; 8,50 euro box office

Open (visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data precisa al momento dell’acquisto; ideale nel caso si regali il biglietto per la mostra): 18,70 euro on-line; 17,50 euro box office.

I bambini al di sotto dei 6 anni entrano gratuitamente

La prevendita biglietti è attiva con il circuito Ticket One e presso il botteghino del Next Museum nei giorni ed orari di regolare apertura della mostra.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: roma@nextmuseum.net