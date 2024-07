Per godersi l’estate lontano dal caldo tipico delle grandi città come Roma, ecco quattro gite fuori porta poco distanti dalla Capitale.

Basta spostarsi di poco dalla città per ritrovarsi in luoghi incantevoli, che niente hanno da invidiare ad altre mete più esotiche.

Il borgo Subiaco

Subiaco è un borgo medievale conosciuto per essere un luogo ricco di arte e cultura, dove è possibile immergersi anche nella natura.

Questo borgo rappresenta, infatti, il cuore pulsante della Valle dell’Aniene ed è immerso nella flora e nella fauna del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.

Oltre ai suoi numerosi luoghi di culto, ci sono molte attività sportive che permettono di entrare in contatto non solo con la sua bellezza antica, ma anche con l’ambiente naturalistico che lo distingue da altri borghi medievali.

Ambienti sotterranei, ruscelli, concrezioni rocciose e cascate. A Subiaco, troviamo attività come il rafting sul fiume Aniene, l’arrampicata, la speleologia, il trekking, il nordic walking, l’orienteering, le ciaspolate e molto altro ancora.

Il Lago del Turano

In provincia di Rieti, nel Lazio, il Lago del Turano è situato ai margini occidentali della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia. Un posto incantevole dove poter noleggiare pedalò e lettino distanti dalla città. Il sito dai piccoli borghi di Castel di Tora e Monte Antuni è facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici da ogni parte d’Italia.

Il Lago di Vico

Situato nella provincia di Viterbo, il Lago di Vico vanta il primato di altitudine tra i grandi laghi italiani. Questo sito è considerato speciale per la sua biodiversità, perfetto per osservare la fauna circostante, con numerose specie di pesci, piccoli e grandi mammiferi, rapaci notturni e diurni, ma soprattutto uccelli acquatici come lo Svasso Maggiore, che da sempre è il simbolo della Riserva.

Il Lago di Bracciano

Meta apprezzata in particolare dagli abitanti di Roma Nord, che con meno di 50 chilometri di distanza possono godersi il relax che si respira a nel borgo di Bracciano.

Oltre al lago, di grande interesse è sicuramente il maestoso Castello Orsini-Odescalchi, con 800 anni di storia. Nonostante sia ancora di proprietà della famiglia Odescalchi (dal 1696, anno in cui lo acquistarono dalla famiglia Orsini), il castello, uno dei più imponenti d’Italia, è aperto al pubblico e offre alcuni percorsi guidati.

Non vi resta che scegliere tra queste proposte la meta che più vi ispira per sconfiggere il caldo e la noia estiva!